EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости
  1171  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (447) маршрутки (435) Метрополитен (680) транспорт (1342) Криклий (105)

 Власти Киева, Харькова и Днепра обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси, - Криклий

Администрации Киева, Харькова и Днепра, где прекратил функционировать метрополитен в связи с карантином, должны обеспечить города достаточным количеством маршрутных такси, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Всем известно, что вчера прекратил функционировать метрополитен в трех городах – Киев, Харьков и Днепр. Теперь задача городской власти - обеспечить маршрутные такси, но с ограничениями до 10 чел., чтобы можно было по тем же направлениям осуществлять перевозки", - сказал он во время брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также добавил, что, согласно европейскому опыту, ограничение мобильности населения –наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Призываю киевлян по возможности оставаться дома", - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182424
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока вирус в сраку не клюнул - и не телились
 показать весь комментарий
 
 
_Сколько времени пройдёт, прежде чем частники вообще закроют свои ставшие убыточными (10чел.) автопредприятия? Мм?..
 показать весь комментарий
 
 
если бы там было достаточное кол-во маршруток, там бы метро не строили...таварисчь Криклий....
 показать весь комментарий
 
 
по европейскому опыту-деньги дали на это, а не забрали
 показать весь комментарий
 
Заявление в духе "поезд стой - раз два"
Откуда у властей возьмутся столько маршруток одномоментно?
Более того очень часто их у властей вообще нету. Этим частники занимаются.
 показать весь комментарий
 
 
Люди работали, и нашли таки лекарство, а сколько мы теперь с нашими мудаками ждать будем. Нет, они все развитием карантина заняты.
https://www.msn.com/ru-ru/news/coronavirus/fujifilm-представляет-японская-таблетка-оказалась-эффективной-в-борьбе-с-covid-19/ar-BB11mgL3?ocid=spartanntp
 показать весь комментарий
 
уроды! В маршрутках расстояние между пассажирами плотнее
 показать весь комментарий
 
 
Они вам ничем не обязаны Думать надо "до", а не выть на луну "после".
 показать весь комментарий
 
 
обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси..

Хоть один умный есть в раде??? Родить маршрутки за одну ночь???
 показать весь комментарий
 
 
на принтере Д-3 печатать будут ....
Раз-два и маршруток сколько хош...
Зе-идиоты....
 показать весь комментарий
 
 
-ограничение мобильности населения -наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом

-ограничение дибильности населения -наиболее эффективный способ борьбы с зевирусом
 показать весь комментарий
 
 
идиоты...он вам настроит инфраструктуры.
 показать весь комментарий
 
 
ой дурак...
водители маршруток с Фастова ( и проч.) не могут приехать, электрички не ходят
 показать весь комментарий
 
 
а как будете компенсировать перевозчикам (по 10 чел)))) заправку и амортизацию, зарплаты водителям и диспетчерам, медику и механику???? экономически совсем не выгодно везти 10 чел а если еще и 2 льготника, то 8...!!! об этом кто-то подумал????
хотя...кто о чем там думал??? о людях?))) решали те, кто никогда не пользуется общественным транспортом!
 показать весь комментарий
 
 
А на какие шиши власти закупят эти автобусы и подготовят для них водителей? Хотя ему лиш бы прокукарекать...
 показать весь комментарий
 
 
Не подумай, что "прокукарекать" сплагиатил - сначала написал комментарий, а потом полез читать чужие...
 показать весь комментарий
 
Криклий :
- В связи с введением карантинных мероприятий власти Киева, Харькова и Днепра обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси...
Власти:
- А где мы их возьмём?...
- Не знаю... "Моё дело - "прокукарекать"... А там хоть светай, хоть не рассветай!...".
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх