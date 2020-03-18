 Власти Киева, Харькова и Днепра обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси, - Криклий

"Всем известно, что вчера прекратил функционировать метрополитен в трех городах – Киев, Харьков и Днепр. Теперь задача городской власти - обеспечить маршрутные такси, но с ограничениями до 10 чел., чтобы можно было по тем же направлениям осуществлять перевозки", - сказал он во время брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр также добавил, что, согласно европейскому опыту, ограничение мобильности населения –наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом.

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