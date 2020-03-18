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 Для возвращения наших граждан из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезда, - Криклий

Украина запустит специальные поезда для возвращения своих граждан из Чехии, Германии и Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"У нас будут специальные поезда, которые отправятся из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы мы могли вернуть граждан из этих стран…Въехать в Украину можно без ограничений", - сказал он во время брифинга в среду.

При этом министр отметил, что тем гражданам, которые находятся в более отдаленных локациях, необходимо добраться до хабов, откуда есть специальные рейсы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для эвакуации 35,4 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить из резервного фонда госбюджета $4,2 млн, - Криклий

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что SkyUp начала продажу авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из европейских городов

Источник: https://censor.net.ua/n3182423
 
 
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Тоді, коли увесь світ накриває "поїзда", то в Україні починається "спецпоїзда"
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