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 Политика Украины
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 SkyUp начала продажу авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из европейских городов, - Кулеба. СПИСОК

По льготной цене можно улететь из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявляют начало продаж авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Это еще один инструмент возврата украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Также распространяйте эту информацию. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру", - сообщил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для эвакуации 35,4 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить из резервного фонда госбюджета $4,2 млн, - Криклий

SkyUp начала продажу авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из европейских городов, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182420
 
 
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чего? Вам бы историю 33летней умершей почитать. Да и заболевшего блогера тоже. Есть ли здесь хоть один человек сделавший тест или хотя бы видевший его? Кстати-экспресс врут
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1000euro это уже доступно? эпоха бЭдности закончилась?
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наверное сюда входит и гарантированное лечение если сумеют диагностировать, или погребение что бы не мучались.
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из франкфурта нет рейсов!!!снова зе брехня!!!
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Для возвращения наших граждан из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезда, ждите.
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