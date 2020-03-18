 SkyUp начала продажу авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из европейских городов, - Кулеба. СПИСОК

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявляют начало продаж авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Это еще один инструмент возврата украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Также распространяйте эту информацию. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру", - сообщил Кулеба.