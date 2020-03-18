 Сотрудники Минздрава прибыли в Раду для проведения необходимых действий в связи с выявлением коронавируса у Шахова, - аппарат ВР

Об этом сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым (группа "Доверие") для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.
В пресс-службе Рады добавляют, что согласно информации Министерства здравоохранения Украины медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование.
"На данный момент народный депутат находится в самоизоляции", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
и Пес- компанию и рыгов также. шоб не хворали-не мучились
-видаліть з браузера закладку Шарій та Дубинський
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Такое впечатление, что у них день начинается с заседания только по двум вопросам:
1. Как быстрее и еще ниже опустить экономику и
2. Чтобы еще такое сделать, чтобы скорее отдать Украину х.уйлу и наказать всех патриотов. Не.... про патриотов - отдельный, третий вопрос...
Вот бы так скорая к рядовым гражданам приезжала.
- Отсутствием табу!
- Да.
Бог почему то жалеет украинцев...
если бы не вирус в ВР представляю что бы они попринимали под эту эпидемию...
...
Трясця ім. Босха
@UkrPereiro 31 мин
Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.
Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.
Напоминаю.
Это в больнице которая дрлжна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.
По итогу там оказался Шахов (сейчас его связывают с Аваковым), Ефимов (его связывают с "семьей" Януковича, тесные контакты которой с Зе-командой установились ещё с тех времён, когда штаб Зеленского
Авось поможет!