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 Политика Украины, Здоровье
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 Сотрудники Минздрава прибыли в Раду для проведения необходимых действий в связи с выявлением коронавируса у Шахова, - аппарат ВР

Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения принимает необходимые меры, связанные с диагностированием коронавирусной инфекции у народного депутата Украины.

Об этом сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым (группа "Доверие") для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

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В пресс-службе Рады добавляют, что согласно информации Министерства здравоохранения Украины медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование.

"На данный момент народный депутат находится в самоизоляции", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3182416
 
 
 Топ комментарии
 
Хлорку привезли? Кожному дєпутану по півлітра в макітру! Сотрудники Минздрава прибыли в Раду для проведения необходимых действий в связи с выявлением коронавируса у Шахова, - аппарат ВР - Цензор.НЕТ 8806
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Так я видел Шахова в ОПЗЖ он целовался с Бойко в засоссс.
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Включить Шахова в группу межпарламентского диалога ради мира Украина - Россия - Германия - Франция.
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Хлорку привезли? Кожному дєпутану по півлітра в макітру!
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проще подвергнуть изоляции так годков на 8. При всех публикациях здесь, можно заметить одну черту-правды не пишут, только Супрун и была правдивой.
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"Слуг" обработать дустом, а ОПЗЖистов боярышником на метаноле
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...и палками!
и Пес- компанию и рыгов также. шоб не хворали-не мучились
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-зітріть з налаштувань ТВ канал Г+Г
-видаліть з браузера закладку Шарій та Дубинський
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так не шутите, как меня в бан отправлять. Они святые
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Чтоб стать святыми, надо принять мученическую смерть... Таков обычай! (с)
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это какие дороги?чо их разглаживать-дунул,и порядок
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Я боюсь, что эти твари за период карантина нанесут такой вред Украине и украинцам, что мы даже не можем догадаться.
Такое впечатление, что у них день начинается с заседания только по двум вопросам:
1. Как быстрее и еще ниже опустить экономику и
2. Чтобы еще такое сделать, чтобы скорее отдать Украину х.уйлу и наказать всех патриотов. Не.... про патриотов - отдельный, третий вопрос...

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Кто там в Раде самый старый?Однако!.ЮВТ?Порошенко?Поселфились неробы?Галёрка -с пониженной социальной и политической ответственностью.
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Не успели пукнуть - уже нарисовались.
Вот бы так скорая к рядовым гражданам приезжала.
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Если-бы пукнуть. ЗЕбанутые слуги с перепугу засрали всю ВР.
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вообще-то туда должны были бы первыми прибыть сотрудники СБУ, а затем уже медики...., и желательно - психиатры.....
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Да ладно, там ветеринар нужен, больше ледей делать из этого зверинца..
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согласен....., значит - ветеринарная психиатрия......
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Шахов хочет голосование по земле сорвать, а МВФ сопротивляется...интересная интрига завязывается)))
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вся эта история с вирусом напоминает старые учения по гражданской обороне, где целью было самосохранение, здесь же сохранение слуг и олигархов....
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- Фильтрующийся вирус зебилизма особенно бурно развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и…
- Отсутствием табу!
- Да.
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А может их напалмом? ну... которые ЗЕ...
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Єти дебильі давно сидят по европам, а сюда ездят чисто на "заработки" и тащат за собой заразу.
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если завтра Тимашонка и Зеленский заболеют, то Зебилы скажут, что это была спецоперация Порошенко.. он же сказал, "через год, так через год" Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 4131
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Не жалей дуста, дорогой Минздрав!
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Ну блин. Шахов и тут "отличился" и так везде без мыла пролезет.. С трибуны не слазит, "радетель" блин за народ.., гн--а брехливая. Судя по всему для него важно все время оставаться на передовицах СМИ.. ( тем паче местные выборы впереди) так что еще нужно проверить все ли там так... Кстати недавно была информация что Аваков ( наконец то..) заинтересовался избирательной компанией этого проходимца на луганщине где он массово скупал голоса за пакеты с сахаром ... Может у него и болезнь таким образом нарисовалась. Хотя ну а кто его тронет, он всегда голосует синхронно с властью и свою команду протянул в Раду, и голосовать будет за власть будь то Зеленский или будь то Янукович, Порошенко, да хоть сам Вова Пу.
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Шо вы все ржете ? Человеку награда полагается , и немалая !!
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Божественное проведение....
Бог почему то жалеет украинцев...
если бы не вирус в ВР представляю что бы они попринимали под эту эпидемию...
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Всіх депутатів розмістити на обсервацію в Нових Санжарах і треба читати лекції про середньовіччя!
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Сам Шахов опроверг данную информацию: «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», - заявил депутат.
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Спочатку нехай пройде обсервацію і карантин, а потім щось говорить.😁
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да и так сойдет, можно не заморачиваться
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Клоуни не можуть жити без шоу, навіть трагічне дійство має своє визначення - трагікомедія, але все це розраховане на глядача, а піпл хаває..... Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 8452
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Краще б викликали ту саму "Чорну роту" "Беркута"
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Трясця ім. Босха

@UkrPereiro 31 мин

Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.

Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.

Напоминаю.
Это в больнице которая дрлжна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.
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создания стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Он побудил олигарха Веревского оввести туда своих людей, плюс профинансировать стимулирование других кадров.

По итогу там оказался Шахов (сейчас его связывают с Аваковым), Ефимов (его связывают с "семьей" Януковича, тесные контакты которой с Зе-командой установились ещё с тех времён, когда штаб Зеленского
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...теплый солнечный и уже как оказалось приятный день).верховна рада на грани грандиозного шухера. айда шахов айда сукин сын.смог же). живи 100 лет. мог принимать и заказы. стартап на миллион......наши клиники лукьяновка балановка березань и т.д. ждут вас. ))
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Ну, теперь Лиза Богуцкая сможет лично опробовать свой рецепт от "коронаробесия": баня, водка, секс.
Авось поможет!
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