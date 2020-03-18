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 Политика Украины
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 Члены комитета Рады уходят на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у нардепа Шахова

Члены экологического комитета самоизолируются из-за обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова.

Об этом LB.ua рассказал глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как отвественные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал Бондаренко.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Пока тесты никто делать не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов

Источник: https://censor.net.ua/n3182414
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше на самоликвидацию
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о, хороший привід зіскочити... з самоката...
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о, хороший привід зіскочити... з самоката...
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Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Повезло вам...в случае карантина максимум горшок вам в палату поставят...
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Нє прікольно.
Так як ти пріколовся 21.04.2019 у тебе луччє вже не получіться.
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Малорос ?
100 %..граматика -генетика .
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Тут саме треба встановити контроль, щоб наші небариги, немародьори не відправили з України до Китаю й запаси продовольства. Як це вправно у них вийшло з медичними масками,.
Бо якщо Порошенка закриють, то Саакашвілі, з Тимошенко вам про це не скажуть.
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Экологии Украины это только на пользу пойдёт. Уверен, что если бы самоизолировалась вся ВР, народ бы это только поддержал.
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Члены комитета Рады уходят на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у нардепа Шахова - Цензор.НЕТ 2480

Весь захвачен ЗЕленью, абсолютно весь,
Офис президента в Украине есть...
Офис президента в Украине есть...
Весь захвачен ЗЕленью, абсолютно весь!

Там у них работают пресс-секретари,
На лицо смазливые, подлые внутри...
На лицо смазливые, подлые внутри...
Там у них работают пресс-секретари!

Что их през ни делает, не идут дела,
Неудачно Бубочку мама родила.
Неудачно Бубочку мама родила,.
Что их през ни делает, не идут дела!

МВФ не доится, не растет бюждет,
Тысячи инвесторов им сказали "нет"
Тысячи инвесторов им сказали "нет",
МВФ не доится, не растет бюждет!

Как назло в том офисе нет инвентаря,
Мощные компьютеры там искали зря.
Мощные компьютеры там искали зря,
Как назло в том офисе нет инвентаря!

По такому случаю с ночи до зари
просит бедный Бубочка: "Беня, памаги!"
И рыдает, бедный, и клянет беду
Но на отдых носится по семь раз в году...
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Вся страна в курсе. Все предупреждены. Если заболел чем то вроде ОРВИ то сиди дома, есть возможность сдай анализ на вирус и жди результата.. Из дому ни куда, общение ограничить. А что мы имеем на поверку , депутат Верховной Рады ( не будем даже брать что полное "чмо") на все забил и общался со всем парламентом, правительством, премьером и возможно президентом. В Китае за это кажется расстрел. Почему это недоразумение еще не в наручниках и не с клизмой во рту. ( как минимум) вопрос уже к нашим силовикам.
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12:12, 18 марта 2020
Сам Шахов опроверг данную информацию: «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», - заявил депутат.
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Пусть он обьяснит людям и коллегам что он делал в пик эпидемии в Европе, какие для Страны жизненно важные вопросы решал, что бы теперь подвергать смертельной опасности коллег по парламентуи и всех людей которые с ним были рядом.
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Это все шутки но шахов действительно мог и преза и премьера заразить
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Члены комитета Рады уходят на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у нардепа Шахова



ну а кому охота ездить в енти камитеты каждый божийдень??

лучше дома перед телевизиром

вот шахова и подговорили

кароче

опоблок постарался, чтоб законы затормозить





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