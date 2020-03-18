 Члены комитета Рады уходят на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у нардепа Шахова

Об этом LB.ua рассказал глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как отвественные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал Бондаренко.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Пока тесты никто делать не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

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