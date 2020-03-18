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 Общество
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 Жена инфицированного коронавирусом жителя Черновцов вышла из изоляции

Медики получили второй отрицательный результат обследования жены пациента с первым подтвержденным случаем инфицирования коронавирусом в Черновцах. Пациентка вышла из изоляции.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что по состоянию на утро 18 марта ожидают результатов обследования 11 человек. За последние сутки обратились 7 человек, из которых 5 госпитализированы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182413
 
 
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Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Оно - конечно не читает!
Но ЕС может апеллировать к этой петиции в Зраде и в СМИ.
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Оля, если 73% не способны апеллировать даже к остаткам своих мозгов, то чем Вам поможет ЕС? 73% должны выбранное ими говно хлебать по-полной и причмокивать от счастья. Дружина інфікованого коронавірусом мешканця Чернівців вийшла з ізоляції - Цензор.НЕТ 4409
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ну от! є ж позитивні та оптимістичні приклади.
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Как она теперь будет жить с соседями-быдлом, которые ее травили?
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