 Жена инфицированного коронавирусом жителя Черновцов вышла из изоляции

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился", - говорится в сообщении.
Также сообщают, что по состоянию на утро 18 марта ожидают результатов обследования 11 человек. За последние сутки обратились 7 человек, из которых 5 госпитализированы.
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Но ЕС может апеллировать к этой петиции в Зраде и в СМИ.