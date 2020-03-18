 Жена инфицированного коронавирусом жителя Черновцов вышла из изоляции

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Каких-либо клинических симптомов у женщины со дня последнего контакта до сих пор не было. Срок ее изоляции завершился", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что по состоянию на утро 18 марта ожидают результатов обследования 11 человек. За последние сутки обратились 7 человек, из которых 5 госпитализированы.

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