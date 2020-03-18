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 Политика Украины, Общество
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Все про:карантин (447) лекарства (866) Ляшко Виктор (76)

 Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко

Для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарственных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы уже работаем с группами волонтеров", - сказал он.

Кроме того, Ляшко отметил, что за вторник Центр общественного здоровья получил 41 подозрение на коронавирус, в результате исследований зафиксировано семь новых случаев заболевания.

"Один из 14 случаев – у народного депутата (нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова. - Ред.). Проводится вся работа, в том числе с контактными лицами", - сказал замминистра.

Ляшко призвал украинцев ограничить передвижения и придерживаться рекомендаций Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае массового распространения заболеваемости коронавирусом карантин может быть продлен, - главный санврач Ляшко

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3182412
 
 
 Топ комментарии
 
шо, кинулись навздогін..?

"ЕС" запустила сайт для людей из "группы риска": смогут заказывать волонтерам необходимые лекарства и продукты - http://v2020.org.ua/
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це коли батарейки з пульта телевізора переставляєш в тонометр
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шо организовать ? да вы,зебилы, маски для людей организовать не можете , йопт...
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шо, кинулись навздогін..?

"ЕС" запустила сайт для людей из "группы риска": смогут заказывать волонтерам необходимые лекарства и продукты - http://v2020.org.ua/
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а пожилой возраст - це коли таке наступає?
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це коли батарейки з пульта телевізора переставляєш в тонометр
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Так а если люди покупают дешёвые продукты, которые не продают в супермаркетах - как с этим? Что делать тем, кто не имеет возможность заплатить не за доставку, не за продукты? Куда обращаться за еженедельным продуктовым бесплатным набором?
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шо организовать ? да вы,зебилы, маски для людей организовать не можете , ****...
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Вони їм ще запропонують робити це через смартфони...
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Люди постарше могут вспомнить талонную систему при совке в конце 80-х - через ЖЭКи население получало талоны на сахар, сигареты и т.п. И даже водку! Все очень четко работало, уж в этом коммуняки хорошо преуспели )
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набери рейтинг, нульовка, може тоді комусь буде не начхати, що ти там чекаєш
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1 канал сейчас сообщает, что никакой паники нет, полки магазинов ломятся от товаров.

А это фото сегодня в Перекрёстке. Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3300
Крупы и макароны практически отсутствуют. Врут, как всегда.
Даже там, где можно проверить без труда. Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5845
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Пошла купить гороха. Супа захотелось с гренками) Ага, щас. Нету никакого ни гороха, ни гречки, ни вермишели, ни муки. Только сахар, консервы, соки...
От обогатятся хозяева супермаркетов! Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6723
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Ви вже пенсії їм з 1 березня проіндексували,така тепер від вас ще поміч буде.
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Уявляю, на скільки збільшаться пограбунки людей похилого віку. Баньдюки моментом перетворяться в соцпрацівників і волонтерів.
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