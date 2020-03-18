 Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы уже работаем с группами волонтеров", - сказал он.

Кроме того, Ляшко отметил, что за вторник Центр общественного здоровья получил 41 подозрение на коронавирус, в результате исследований зафиксировано семь новых случаев заболевания.

"Один из 14 случаев – у народного депутата (нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова. - Ред.). Проводится вся работа, в том числе с контактными лицами", - сказал замминистра.

Ляшко призвал украинцев ограничить передвижения и придерживаться рекомендаций Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае массового распространения заболеваемости коронавирусом карантин может быть продлен, - главный санврач Ляшко

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.