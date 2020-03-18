 В Крым и из Крыма пропустят при наличии гуманитарных потребностей

Кабинет Министров Украины предоставил Государственной пограничной службе право пропускать украинцев на въезд в Крым и выезд из Крыма во время карантина и временного ограничения работы КПВВ при наличии гуманитарных потребностей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Выезд с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы Украины с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в распоряжении.

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Предусматривается, что находящиеся на КПВВ пограничники будут информировать руководство ГПСУ об обстоятельствах, в силу которых отдельным гражданам необходимо пересечь админграницу.

КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом прекратили работу 17 марта в связи с распространением коронавируса.