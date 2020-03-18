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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3703) карантин (447) Крым (22510)

 В Крым и из Крыма пропустят при наличии гуманитарных потребностей

КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом закрыты, но попасть на полуостров и выехать с него можно при наличии гуманитарных потребностей.

Кабинет Министров Украины предоставил Государственной пограничной службе право пропускать украинцев на въезд в Крым и выезд из Крыма во время карантина и временного ограничения работы КПВВ при наличии гуманитарных потребностей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Выезд с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы Украины с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в распоряжении.

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Предусматривается, что находящиеся на КПВВ пограничники будут информировать руководство ГПСУ об обстоятельствах, в силу которых отдельным гражданам необходимо пересечь админграницу.

КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом прекратили работу 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3182411
 
 
 Топ комментарии
 
Гуманитарная потребность только одна и то только от туда. Беженец с оккупированной врагом территории.
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а какие там у них такие гуманитарные потребности? по-маленькому и по-большому?
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Скловатой під#расу земля. А Мольфарам - подяка!

У Крим та з Криму пропустять за наявності гуманітарних потреб - Цензор.НЕТ 6664
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Гуманитарная потребность только одна и то только от туда. Беженец с оккупированной врагом территории.
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а Бимбас?Бимбас,как всегда свободно за продуктами,пенсиями?
вода,газ,электрика-же есть.
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У "крымнаша" потребность одна - передохнуть от камней с неба.
передохнУть.., а-а, какая разница.
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Пустять, це тільки білорусів не пускають.
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Белорусов на перешейке и раньше не пускали.
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Там да, просто Лукашенко жалівся що росія закрила кордон і не пускає білорусів, це він Крим мав на увазі?
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Коли був українським вас там повно було))
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...закрыть границу нужно, какого хрена шастать туда сюда через нее сейчас?.. В Крым и из Крыма пропустят при наличии гуманитарных потребностей - Цензор.НЕТ 4022
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а какие там у них такие гуманитарные потребности? по-маленькому и по-большому?
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Прі любой гуманітарной потрєбності вони можуть бловджобити мощі святих і будєт ім счазтьє У Крим та з Криму пропустять за наявності гуманітарних потреб - Цензор.НЕТ 7144
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Скловатой під#расу земля. А Мольфарам - подяка!


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заметил…как поразительно похожи и мыслями и друг на друга эти
неонацисты Дзержинский, Троцкий, Жириновский, Милонов, Лимонов … земля им -
стеклобетоном!
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В чомусь схожі, але Дзержинський і Троцький ненавиділи руських, а ******* нацики на словах за них.
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Щас, ТАМ, ему Кобзон "Ах лимончики, мои лимончики !.." распевает.
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