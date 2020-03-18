EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  578  3
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2999) иностранец (307) карантин (447)

 Иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина, - Аваков

Иностранцы в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине смогут урегулировать вопросы своего пребывания в течение месяца после отмены карантина.

Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, иностранцам дадут возможность урегулировать все вопросы после отмены карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину продолжат пускать иностранцев, имеющих вид на жительство, и сотрудников дипучреждений. ДОКУМЕНТ

"Проект постановления Кабинета министров предлагает предоставить иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться для решения вопроса урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не будут применяться меры административного воздействия", - заявил Аваков.

Постановление принято, чтобы предотвратить нарушение законодательства Украины в сфере миграции на период карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3182410
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а расценкі огласіть... на урєгулірованіє?..
 показать весь комментарий
 
 
Там і до цього було "весело" це робити, а в той місяць буде ще "веселіше"... Иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина, - Аваков - Цензор.НЕТ 4206
 показать весь комментарий
 
Міністром ОЗ уже був,тепер міністром ЗС став,а реально міністр просраних справ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх