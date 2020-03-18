 Иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина, - Аваков

Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, иностранцам дадут возможность урегулировать все вопросы после отмены карантина.

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"Проект постановления Кабинета министров предлагает предоставить иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок со дня отмены карантина обратиться для решения вопроса урегулирования законного статуса пребывания в Украине. В этом случае к ним не будут применяться меры административного воздействия", - заявил Аваков.

Постановление принято, чтобы предотвратить нарушение законодательства Украины в сфере миграции на период карантина.