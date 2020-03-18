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 Политика Украины, Здоровье
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 Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов

Нардеп Сергей Шахов смог получить результаты тестирования на коронавирус спустя 6 дней.

Об этом нардеп Сергей Шахов ("Доверие") рассказал в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я позвонил народному депутату Сергею Шахову, у которого сегодня установлен диагноз коронавирус, и вот что он рассказал:

"11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го утром я в 7 утра был на программе "Суспильного", "Доброго ранку, країна!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой. Появились признаки заболевания, ко мне приехали врачи клиники "Добробут". Конечно, сразу я просил проверить на коронавирус, но вначале у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя 6 дней. Меня лечили как от обычного вирусного заболевания. 15 марта поднялась высокая температура до 39 градусов, был сильный кашель, температуру сбить не удавалось. Температура выше 38 градусов держалась три дня подряд. Только сегодня мне стало лучше, и сейчас чувствую себя нормально. Теперь обследованию подлежат все медики, кто со мной контактировал. Я не собираюсь выезжать в больницу, считаю необходимым выполнять карантин и самоизоляцию, выполнять все требования, которые определило государство. Если бы наши больницы были вовремя обеспечены тестами, конечно, диагностировать все это можно было бы и раньше, из этой ситуации всем надо сделать надлежащие выводы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заразившийся COVID-19 Шахов общался с премьером Шмыгалем 4 марта. ФОТО ФАКТ

Шахов записал видеоообращение, где рассказал о хорошем самочувствии в настоящий момент, и что он находится в самоизоляции в своем доме в Обуховском районе Киевской области.

"В сессионном зале Шахов был до поездки во Францию, где он, скорее всего, и заразился. Общение с премьер-министром Шмыгалем у Шахова было 4 марта, то есть до поездки и до заболевания. Однако депутат общался с коллегами на комитете по экологии, пусть и совсем недолго, и теперь все эти контактеры - являются потенциально активными или пассивными переносчиками коронавируса, и подлежат контролю, тестированию и самоизоляции", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3182409
 
   
 Топ комментарии
 
А шож ты сука в гос клинику не пошёл?
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родной ты наш.)))..надежна нации)))... мало ты пошастал...мало пообнимал...мало пообцеловал... не надо оправдываться (поздно!))) - работать надо было...лентяй!!!!
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Кстати, а шо с собачкой "Эрики" ?..
Если Эрика его доставала, то собачка ж тут - нипричем..
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Не ну не дурень! Нет, что успокоить людей, языком мелит, что переболеют 75%. Он наивно полагает, что у него будет иммунитет? Неужели нет подхода адекватного, объяснить, что и как, мол давайте переживаем это время, ученые прилагают меры и т.д. совсем вирус плохо подействовал
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контактеры и сам Шахов "подлежат контролю, тестированию" и *********
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Почему шастал по заграницам, а не в окрестностях родного Луганска ?!
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родной ты наш.)))..надежна нации)))... мало ты пошастал...мало пообнимал...мало пообцеловал... не надо оправдываться (поздно!))) - работать надо было...лентяй!!!!
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Шахов это такая подлая и мутная личность, на порядок хуже дрочилы Кивы
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Зато сейчас мы увидим , кто тебе бабло давал за голосование.
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Хух, ну слава богу, инфа из праверинага иточнека Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов - Цензор.НЕТ 8442 дальше тока на заборе читать остаётся Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов - Цензор.НЕТ 5953
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не отмазывайся!, 8 лет с конфискацией!!!)
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падло сыпет соль на рану...
"В сессионном зале Шахов был до поездки во Францию, где он, скорее всего, и заразился. Общение с премьер-министром Шмыгалем у Шахова было 4 марта, то есть до поездки и до заболевания...", - резюмировал Бутусов.
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Факт в том что вот такие то и выживут... ( одна надежда на пословицу " Тому кому суждено быть повешенным тот не утонет")
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"Я не собираюсь выезжать в больницу, считаю необходимым выполнять карантин и самоизоляцию..." А чем тебе теперь не нравится украинская больница? Супрун вы выжили, теперь лечитесь на здоровье. Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов - Цензор.НЕТ 4097
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Отправить его в больницу в тот район от которого избирался в Раду.. Он все время добавляет "депутат мажоритарщик от луганщины".. Ну вот и вперед.. Флаг ему в ж... и попутного ветра.
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И пусть барабан не забудет козлна. Одного флага маловато.
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"депутат мажоритарщик от луганщины"
будет проходить обсервацию в своем доме в Обуховском районе Киевской области.
Знаем мы эти "домики" в Обуховском районе!
На Луганщину его на обсерацию, в родные пенаты!
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Сразу минус пятьсот тестов на вирус. Вся Рада сегодня побежит свои жопки спасать.
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Так казали, що їх взагалі 500 на всю Україну. А скільки вже використали. Не вистачить навіть на "слуг".
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передерутся за тест? или аукцион можно устроить !))))))
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Математика говорит, что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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Не оправдывайся! Сознательно всех заражал! В тюрьму!!!
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Не парься,Сирожа.Ты же с приличными людьми не общался,так что пихуй на тебя.
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Куда присылать венки "от благодарного народа Украины"?Покойся с миром. Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов - Цензор.НЕТ 973
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Ничего...надежда еще остается.... Говорят, и по второму разу болеют...
Ждем-с!!!
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Зарплаты не хватило купить тест?,заразу небось с куршавеля привез !
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у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя 6 дней.Источник: https://censor.net.ua/n3182409

Минздраву (Израиля) отдано распоряжение увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.Источник: https://censor.net.ua/n3182391

3000 (три тысячи) тестов. Ежедневно. Это все, что вам нужно знать о борьбе с коронавирусом. В Украине, а не в Израиле.
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шо там за справи такі надважливі, щоб не боячись пертися в епіцентр епідемії? стадо придурків..
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У країни зʼявився невеликий шанс швидко позбутися ЗЕбільного і *********** лайна мирним шляхом
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Не надо было тебе увлекаться агитацией за Монику, теперь ты вынужден говорить - и тот и тот плох, а ты, потому, опять умный. :D
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вот такие пида.... , ой выбачаюсь , геи , шарахаются тудой сюдой а потом от них другие люди болеют. что тебе дома не сиделось убогий? шо если бы ты в этот самый французкий куршавель не съездил, то наверное бы умер или на всю оставшуюся жизнь считался бы среди слуг каломыйского ЛОШАРОЙ??? ох у вас и нравы дебильные!
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Оце "слуга" було в Італіїї- Франціїї- та Швейцарії- за дердкошти у відряджені ....- і це не малі КОШТИ- от що воно ВИРІШИЛО для України ....- факти в студію...
Хавайте зЄбіли
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Цукру було достатньо,щоб підкупити виборців,а тепер хоче лікуватись за рахунок держави. То може краще було б .щоб більшу було часу лизати дупу клоуну і всіх сепарів. це було б справедливо.
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вот теперь , падлы, будете лечиться как и весь народ, той медициной, которой для народа создали
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а зеля врал что все беспрецедентно готово... патологическое брехло
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Якщо для шахова тестів не знайшлось то можна уявити як будуть лікувати нас простих українців.
По факту з такими лікарями офіційну статистику інфікування твердо множимо на 100.
Зелена шобла на масках прибарахлилась, а от тестів розуму купити не вистачило. Ну і покидьків ви ж вибрали зелоботи.
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18.03.20

я просил проверить на коронавирус, но вначале у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя 6 дней Источник: https://censor.net.ua/n3182409

15.02.20
На сегодня Украина полностью готова к возможному появлению нового китайского коронавируса на территории страны. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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Хі-хі.В тому комітеті,де Шахов сіяв вірус, сплошні "слуги"і риги.Є правда пару штук "замайбутніків",по одному з Голосу і від Юлі.Значить слуг і ригів можна всіх вважати заразними,знаючи їх схильність стадом то шаурму жерти,то цьомкатись,то на ничку збиратися.Ото там зараз кіпіш стоїть!
Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
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Нормально підготувались до коронавірусу, якщо навіть для депутатів не вистачає тестів, а вони ще й звозять людей з усього світу, можливо навіть заражених та й витратили на це коштів держави 115 мільйонів гривень.
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Надеюсь с ************** из опоблока успел тесно пообщаться
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Это он так спланировал? Или случайно вышло? Но все равно гениально вышло. Лучшей свиньи про готовность влады к вирусу не подложишь.
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