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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1631) Тернопольщина (435) Шмыгаль Денис (119)

 Кабмин согласовал назначение Труша главой Тернопольской ОГА

Кабинет министров согласовал проект указа Президента Украины об увольнении председателя Рогатинской районной госадминистрации Владимира Труша в связи с переходом на другую работу и проект указа о его назначении главой Тернопольской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрифнорм".

На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Труш Владимир Любомирович в данный момент находится в Офисе Президента. Он здесь с нами, у меня был с ним разговор, собеседование. Буду просить членов Кабинета министров поддержать данную кандидатуру. Достойный кандидат. Нам надо вернуть управляемость областей".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182407
 
 
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А Гаранту все неймется. Репепепетирует квартал в жизни.
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