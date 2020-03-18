EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  841  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (447) призыв (533) военкомат (191) COVID-19 (1155)

 На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию

На время действия карантина военкоматы приостановили отдельные меры призыва на срочную военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Сухопутных Войск ВС Украины в Facebook.

"По распоряжению Командующего Сухопутными Войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты - до отдельного распоряжения", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призыв в армию переносится из-за коронавируса на Харьковщине

На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию 01

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3182405
 
 
 Топ комментарии
 
Шмаркле можно не скрываться.
 показать весь комментарий
 
кроме как на передней линии, еще много где нужно служить в тылу...
сразу видно что ты не служил (ла) в армии....
Что же это за бардак (диверсия), если не могут организовать призыв те, кто должен по логике организовывать такой в ходе глобальной войны с применением в том числе и хим.оружия...?
 показать весь комментарий
 
viktor orlik - ага.. На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию - Цензор.НЕТ 360

такие как ты еще до Крыма говорили...
- Да кто на нас нападет, да кому мы нужны...?


 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
путин...!, - скоро можешь заходить....
будь на низком старте...
 показать весь комментарий
 
 
Путіна треба зупиняти не новобранцями строкової служби, а підготовленими солдатами-контрактниками реформованої за часів Порошенка армії. Реформованої ж, правда?
 показать весь комментарий
 
кроме как на передней линии, еще много где нужно служить в тылу...
сразу видно что ты не служил (ла) в армии....
Что же это за бардак (диверсия), если не могут организовать призыв те, кто должен по логике организовывать такой в ходе глобальной войны с применением в том числе и хим.оружия...?
 показать весь комментарий
 
 
Призов - це процесс контакту безлічі людей в неконтрольованому середовищі - сприятлива умова для поширення вірусу.
На час відміни призову буде відмінено також демобілізацію. Тому кількість військовозобов'язаних в тилу залишиться сталою.
 показать весь комментарий
 
viktor orlik - ага.. На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию - Цензор.НЕТ 360

такие как ты еще до Крыма говорили...
- Да кто на нас нападет, да кому мы нужны...?


 показать весь комментарий
 
 
Эх жаль! А то все Депы от слуги народа собирались строем идти, страну спасать.
 показать весь комментарий
 
 
наоборот!..по домам классно отлавливать!)))
 показать весь комментарий
 
краще прикрутіть телебрехайлівки, і холоднокровнєй, Маня, холоднокровнєй...

На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию - Цензор.НЕТ 5501
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх