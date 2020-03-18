 В ОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии, - Денисова

Об этом на странице в сети Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - подчеркнула она.
Украинский омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
пора...пора нести свет мира и добра твоим браттям в луганде.....
обнимашки - обязательны!!!!
Як же ви вже дістали своєю брехнею!
Курица, у нас этого всего ни хера нет, а она обращается... Там есть кому обращаться, пусть сами думают. У самой наверно уже парочка аппаратов ИВЛ в кладовке, приобретенные на "честно" заработанные.
Интересно,есть ли на вооружении ЗСУ огнеметы?
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Просто сльози на очі навертаються читаючи як Денисова перживає за ОРДЛО. То що в нас нехватає тестів на вірус та необхідного обладнання навіть для депутатів її не обходить. За ОРДЛО нехай відповідає РОсія.