 Комитет ВР по вопросам организации государственной власти решил не проводить заседания до завершения карантина

Об этом сообщил в Facebook член комитета, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Собрались на комитет во время карантина. Приняли решение больше не встречаться до завершения карантина", - написал Лозинский.

Напомним, 17 марта народные депутаты на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чувствую себя нормально, температура упала, - нардеп Шахов рассказал о своем состоянии