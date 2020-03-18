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 Комитет ВР по вопросам организации государственной власти решил не проводить заседания до завершения карантина

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение больше не встречаться до завершения карантина.

Об этом сообщил в Facebook член комитета, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Собрались на комитет во время карантина. Приняли решение больше не встречаться до завершения карантина", - написал Лозинский.

Напомним, 17 марта народные депутаты на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

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Комитет ВР по вопросам организации государственной власти решил не проводить заседания до завершения карантина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182397
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
какая жалость! а сколько ерунды вы бы успели на принимать за это время!
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Якщо раніше вони були просто дебілами, то зараз дебіли біля керма країною. І приймають за дебілів весь Український народ.Раз Комітет припинив роботу, значить і весь гадюшник (Верховна Рада) теж має припинити роботу. Але це просто чергова "біла ворона" - ось побачите: не сьогодні - завтра зберуться по приказу обер-клоуна десь серед ночі і приймуть Закон про дерибан жидами Українських чорноземів.
Треба терміново скидати цей режим.
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А по вопросам международной политики?
Да вы, сволочи, найдете способ продать Украину в любых обстоятельствах!
Каждому предателю Украины - по одной короне в дом!!!
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А тупорилі 73% зєлохтората іржуть і розказують, шо то всё проіскі омєрігі!
І взагалі фейк! Комитет ВР по вопросам организации государственной власти решил не проводить заседания до завершения карантина - Цензор.НЕТ 7161
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