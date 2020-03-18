 Комитет ВР по вопросам организации государственной власти решил не проводить заседания до завершения карантина

Об этом сообщил в Facebook член комитета, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.
"Собрались на комитет во время карантина. Приняли решение больше не встречаться до завершения карантина", - написал Лозинский.
Напомним, 17 марта народные депутаты на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.
Хто очолить ГКЧП?
Треба терміново скидати цей режим.
Да вы, сволочи, найдете способ продать Украину в любых обстоятельствах!
Каждому предателю Украины - по одной короне в дом!!!
І взагалі фейк!