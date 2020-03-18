 Украина ввела спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Предлагается введение специальной пошлины для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко перед принятием решения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии.

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