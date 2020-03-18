EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  4100  17
Все про:импорт (449) пошлина (304) Россия (75199) уголь (786) электроэнергия (360)

 Украина ввела спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Кабинет Министров Украины ввел специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Предлагается введение специальной пошлины для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко перед принятием решения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это грозит техногенной катастрофой, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков призвал отменить квоты на импорт серной кислоты

Источник: https://censor.net.ua/n3182396
 
   
 Топ комментарии
 
Правильне рішення, але одночасно треба зобов'язати Ахметова і Суркісів продавати населенню електроенергію за цінами не вище тих, якби вона була імпортована із Росії.
 показать весь комментарий
 
уряд ахметова старається для ахметова
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильне рішення, але одночасно треба зобов'язати Ахметова і Суркісів продавати населенню електроенергію за цінами не вище тих, якби вона була імпортована із Росії.
 показать весь комментарий
 
 
А кто их заставит. Рынка нет конкурентного.
 показать весь комментарий
 
Це не з росією, це олігархи між собою.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а как же иначе Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 3025 счас шокоботы настроят пердоприцел и откроют беглый огонь из пердаков)))
 показать весь комментарий
 
 
А вони його припиняли? От чого така зима тепла? Отож!
 показать весь комментарий
 
уряд ахметова старається для ахметова
 показать весь комментарий
 
 
Вся эта "спецпошлина" потом окупится повышением тарифов населению на свет и тепло.
 показать весь комментарий
 
 
Можно ввести пошлину импорт воды. Кроме питьевой и технического назначения Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 432
 показать весь комментарий
 
Какого хера вообще ви з ними торгуєте?
 показать весь комментарий
 
Зеленський купує електрику та вугілля у РФ?
Не торгівля на крові, нє? Де героїчний вомбат насіння і гризун Міша?
 показать весь комментарий
 
 
Не заборонили торгівлю з ворогом, а підвищили мита, мовляв на митниці, кому треба, домовляться. Слуги Москви.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх