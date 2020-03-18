 Медучреждения Киевщины готовы принимать и лечить пациентов с коронавирусом, подготовлены 487 коек, - и.о. главы ОГА Володин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. главы ОГА Василий Володин на брифинге в среду.
"В целом учреждения здравоохранения Киевской области готовы принимать и лечить пациентов, у которых зафиксирован коронавирус. В области 13 медучреждений имеют отделения с боксами на 487 коек", - сказал он.
Также он сообщил, что медучреждения области заказали тест-системы для диагностирования коронавируса.
"В большинстве районов тест-системы заказаны и до конца недели будут на местах. Каждое медучреждение получит от 50 до 200 систем. Дополнительные тестовые системы обещает обеспечить Министерство охраны здоровья по всем регионам", - сказал он.
Он акцентировал внимание на том, что для тех больниц, которые первыми будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус, тест-системы уже закуплены и готовы к использованию.
В свою очередь директор департамента здравоохранения ОГА Максим Ионов рассказал, что на сегодняшний день в области есть 199 аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Также идет процесс закупки аппаратов искусственной вентиляции легких", - добавил он.
К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет. Точка.
Многие врачи реаниматологи не умеют пользоваться теми аппаратами ИВЛ, которые закупили за последние годы. Они даже не владеют всеми настройками. А чо, " там все на заморском написано".
В столице может на начальных этапах что-то и сделают, ну в некоторых клиниках городов миллионников, где есть профессиональный персонал, но это единицы. И это никак не повлияет на общую картину.