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Все про:карантин (447) Киевская область (1886) ОГА (1631) COVID-19 (1155) Володин Василий (1)

 Медучреждения Киевщины готовы принимать и лечить пациентов с коронавирусом, подготовлены 487 коек, - и.о. главы ОГА Володин

В Киевской областной государственной администрации заверяют, что медучреждения области готовы к принятию и лечению пациентов с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. главы ОГА Василий Володин на брифинге в среду.

"В целом учреждения здравоохранения Киевской области готовы принимать и лечить пациентов, у которых зафиксирован коронавирус. В области 13 медучреждений имеют отделения с боксами на 487 коек", - сказал он.

Также он сообщил, что медучреждения области заказали тест-системы для диагностирования коронавируса.

"В большинстве районов тест-системы заказаны и до конца недели будут на местах. Каждое медучреждение получит от 50 до 200 систем. Дополнительные тестовые системы обещает обеспечить Министерство охраны здоровья по всем регионам", - сказал он.

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Он акцентировал внимание на том, что для тех больниц, которые первыми будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус, тест-системы уже закуплены и готовы к использованию.

В свою очередь директор департамента здравоохранения ОГА Максим Ионов рассказал, что на сегодняшний день в области есть 199 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Также идет процесс закупки аппаратов искусственной вентиляции легких", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3182395
 
 
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет. Точка.
Многие врачи реаниматологи не умеют пользоваться теми аппаратами ИВЛ, которые закупили за последние годы. Они даже не владеют всеми настройками. А чо, " там все на заморском написано".
В столице может на начальных этапах что-то и сделают, ну в некоторых клиниках городов миллионников, где есть профессиональный персонал, но это единицы. И это никак не повлияет на общую картину.
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Не знал что брат Володина (спикера госдумы) уже на месте ...Через месяц Печерский суд Януковича востановит там ему еще год оставался доработать
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да да именно - 487 - во как мы готовы - а может таки нет - хотя о чем это я
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