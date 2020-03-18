 Шахов входит в 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 в Украине, - Минздрав

Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован.
Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.
Народный депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 г. отсутствовал.
Ранее стало известно, что коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова.
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