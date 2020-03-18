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 Политика Украины
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 Шахов входит в 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 в Украине, - Минздрав

Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины.

Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован.

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Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.

Народный депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 г. отсутствовал.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова.

Источник: https://censor.net.ua/n3182394
 
 
 Топ комментарии
 
почему только один, вот в чем вопрос?!
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Ну там инкубационній период. Результат будет через неделю
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Народний депутат на те й народний - що завжди можна обрати іншого. Так що за нього не треба хвилюватись.
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Дотурборежимились..
Шах ВР поставлен. Будет ли мат ?.
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Ну хоть тут боженька не промахнулся. ( хотя иммунитет там неплохой ( даже в отсутствии недоторканности), Медицина высшего качества, персональный аппарат вентиляции легких, личная медсестра без "табу", "сахарные клизмы" от почитателей "таланта".. и.т.д.
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Здорово! У зараженных коронавирусом теперь есть свой депутат в ВР - Шахов. Он будет громко отстаивать интересы этих сограждан!
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