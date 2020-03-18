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 Общество, За рубежом
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 В Израиле готовятся к тотальному карантину из-за распространения коронавирусной инфекции

Со дня на день в Израиле могут ввести тотальный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан дал указание полиции подготовиться к контролю над соблюдением этих мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Israelinfo.

По словам министра, в нынешней ситуации решение о полном закрытии страны "неизбежно", и "подобное решение спасет много жизней".

Как уточняет источник, только работники основных служб смогут покидать дома и ходить на работу: остальным разрешат покидать жилище только для покупки продуктов и медпомощи. Армейскую службу тыла мобилизуют для доставки продуктов нуждающимся категориям населения.

Военные готовятся к тому, что эпидемия может продлиться до года. Армия также будет участвовать в патрулировании в случае полного закрытия страны и введения комендантского часа. В ЦАХАЛ также рассматривают вариант ускоренного строительства больниц, как это было сделано в Китае. Минздраву отдано распоряжение увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы

Вчера премьер Биньямин Нетанияху разъяснил народу серьезность положения, пишет 9tv.co.il: "Никакие ограничения не помогут, если не будет ответственности и дисциплины с вашей стороны. Многие еще не понимают масштабов угрозы, думают, что это отпуск. Это не детские игрушки, это вопрос жизни и смерти".

Сейчас в Израиле 427 диагностированных случая, 11 выздоровевших, пятеро пациентов в критическом состоянии. Пока нет смертей. В ближайшие дни Минздрав страны прогнозирует около 3000 новых пациентов с COVID-19.

В конце 2019-го в Ухане (Китай) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Число только диагностированных случаев заболевания в более чем 150 странах приближается к 200 000.

Умерли почти 8000 человек, однако в 10 раз больше выздоровели.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

Источник: https://censor.net.ua/n3182391
 
 
 Топ комментарии
 
Вчера премьер Биньямин Нетанияху разъяснил народу серьезность положения,
"Никакие ограничения не помогут, если не будет ответственности и дисциплины с вашей стороны.

А у нас дебіли з першого дня карантину набиваються в громадський транспорт по 100 чоловік за раз без масок.
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Жиди, вони гумні, не те що наші євреї при владі.
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Йде природний відбір,скоро в нас дебілів на декілька сот тисяч стане менше.Шкода,що через них постраждають інші,нормальні люди.
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Та там площа країни,як одна наша область.
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І рівень медицини такий,що нашому як до місяця раком...
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Вчера премьер Биньямин Нетанияху разъяснил народу серьезность положения,
"Никакие ограничения не помогут, если не будет ответственности и дисциплины с вашей стороны.

А у нас дебіли з першого дня карантину набиваються в громадський транспорт по 100 чоловік за раз без масок.
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Йде природний відбір,скоро в нас дебілів на декілька сот тисяч стане менше.Шкода,що через них постраждають інші,нормальні люди.
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Наверное хотят узурпировать власть и готовят госпереворот
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да уж...Зате в Україні всі маски вивезли, ніхто не спиняв, ні тобі ні уряду, ні служб, ні органів не було - нікого не було - пустеля..
Тепер в аптеках немає, а вимагають щоби люди в транспорті були в масках, що виглядає, як знущання та насмішка.
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спасибо тебе, добрый друг.
Маску я считаю бесполезной - особенно в закрытом пространстве автобуса-троллейбуса, даже, если там всего 10 человек и окна закрыты - идеальный аквариум для рыбок.
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Я же просил не благодарить. В Израиле готовятся к тотальному карантину из-за распространения коронавирусной инфекции - Цензор.НЕТ 5467 Я сам считаю маску необходимой только больному. Сам на более действенные (с моей точки зрения) средства надеюсь. От заражения они конечно же защитить не смогут, но снизить симптоматику и осложнения течения болезни вполне способны. Я тогда просто не понимаю твоего предыдущего сообщения относительно масок. Точнее даже некой истерики. Маски и в продаже есть. Кто хочет может найти.
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я шукав в різних мережах аптек - нема...крім того, спілкувався з людями - вони підтвердили.
Очень благодарен! теперь - за общение.
а какие у вас действенные средства?
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увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.Источник: https://censor.net.ua/n3182391
3000(три тысячи) тестов. Ежедневно. Это все, что нам нужно знать о борьбе с коронавирусом. В Украине.
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Это все фейк, вируса нет, смэртнасть как у гриппа, хужэ не будет... далее следует пивная отрыжка
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