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 Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики

В Нацполиции не подтвердили информацию, распространенную в одном из Телеграмм-каналов о том, что народный депутат Сергей Шахов якобы отказывается от госпитализации.

Но как сообщила в комментарии Цензор.НЕТ руководитель пресс-службы Управления Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская, следственно-оперативная группа выехала по месту жительства человека, который вероятно болен, но решение о госпитализации будут принимать медики.

По ее словам, полиция готова сопровождать в больницу этого человека, но принуждать его ехать силой не будут. Также правоохранители готовы обеспечить мероприятия по охране больницы, чтобы упредить негативные инциденты.

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Кроме того, на сайте МВД появилась информация о том, что Кабмин утвердил введение в Киевской области чрезвычайного положения. Постановление было принято сегодня, 18 марта, на заседании правительства в редакции министра внутренних дел Арсена Авакова.

Выступая, глава МВД отметил, что также ожидает срочное решение о внедрении чрезвычайного положения на территории города Киева от КГГА: "В Киеве такого решения еще нет, но надеюсь, сегодня-завтра мы вернемся к этому вопросу".

Источник: https://censor.net.ua/n3182390
 
   
 Топ комментарии
 
лучше сразу отделение огнеметчиков.
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А чому йому просто не збити температуру та піти до сімейного лікаря, як це радять за телефоном 103.
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короновирус боится нагревания.. поэтому, для депитутов есть только один способ дезинфекции:
Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики - Цензор.НЕТ 1575
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лучше сразу отделение огнеметчиков.
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дійсно, на місці разом з зеленим лайном..
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да расстреляйте его сразу, чего там)
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просто нельзя, а с водородной бомбой можно
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не, тут контакт будет. Расстрелять, самое оно) ну или огнеметчики, как коллега сверху предложил))
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а может все-таки Героя Украины ему ? за верховную раду?
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В обезьянник его, как посмел заражать богов в раде
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А чому йому просто не збити температуру та піти до сімейного лікаря, як це радять за телефоном 103.
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Та невже проти нього застосують свіжоспечений закон?
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короновирус боится нагревания.. поэтому, для депитутов есть только один способ дезинфекции:

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Пусть везут его сразу в Лугандон и там выбросят, там у него все друзья.
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вот это сэрвис ! теперь так к каждому больному будут выезжать , да зебилы ?
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А полиция тут причем ?Аля рашка там тоже к больным сразу полиция приезжает ..вчера по 60 минут слыхал
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то есть отказывается подчинятся тем законам за которые сам же и голосовал?
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Или доктора к нему отправить вот такого
Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики - Цензор.НЕТ 5989
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В Раду его запустить пусть там побольше покашляет.
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Расст--ять ( как в Китае) , а перед этим сделать сахарную клизму
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везите его в районную - пусть увидит плоды своего труда, рыговское чмо....
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Пропоную ********** його гумовими палицями.
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