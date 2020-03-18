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 Политика Украины
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Все про:ЖКХ (1388) Кабмин (11870) карантин (447) компенсации (305) Шмыгаль Денис (106)

 Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль

Кабинет министров планирует компенсировать гражданам часть коммунальных платежей, которые возрастут из-за того что люди будут находиться дома на карантине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль дал поручение Минэкономразвития просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине.

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"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - пообещал премьер.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения... На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил Шмыгаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3182388
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
воно сьогодні працює генератором інформаційних вкидів?..
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Вот и комуналка выросла из-за вируса!!!))))) Где эти долбаные 73%? Маразматики, вы выбирали, вам и разруливать!!!
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Тобі не здається, що під час карантину люди будуть частіше перебувати вдома, а отже частіше користуватись водою і електрикою? Невже 8% дебіменшість настільки недалекоглядна?
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Не, главное в очередной раз про 73% взбзднуть. Какая уж тут логика и аналитика.
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Осталось вас два зелебобика на прикрытии .
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О! Сейчас нам еще введут почасовую подачу водички, света и газа))) Раз мы будем "сидеть" дома, то зачем же нашим олигархам такой дикий перерасход "их" ресурсов?))
Карантин карантином. но платить все-равно прийдется. Но чтобы не было перерасхода, будут вырубать все, что можно вырубить. И деревья тоже. А тем временем... Мародерство и т.д. будут процветать.
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Але для отримання компенсації доведеться підтвердити факт перебування вдома пакетом документів... Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2718
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Компенсувати тільки порохоботами, а зебіли повинні сповна заплатити.
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Ну вот Порох вам и компенсирует. Это во всяком случае логично будет.
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Порох не при владі, бо саме ви обрали зебілів, тому вам платити за все.
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За умови що зебілам повернуть всі сплачені за комуналку кошти за останні 5 років, а нестачу компенсують за рахунок порохоботів.
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Ваші німецькі умови неприйнятні. Поверніть та заплатять податки з грошей, які ви заробили в Німеччині.
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так и знал, что тарифы поднимут, очень предсказуемо..
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А догадаться о том, что находясь дома ты будешь потреблять больше электроэнергии и воды с газом к примеру наверное не судьба. Ага?
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а догадаться заранее за два месяца, что надвигается эпидемия и нужно подготовиться к приему сотен тысячь заробитчан не судьба да зебил?
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Ну во-первых не сотен тысяч никак. Во-вторых а что не так с заробитчанами? По-моему возвращают всех тех кому нужно и кто не догадался заранее за два месяца и не приехал домой самостоятельно. Кто же им доктор?
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каждый день от 50 до 100 тысячь возвращаются, все скопом. Могли бы заранее всех предупредить, что будут закрыты границы, могли бы постепенно принимать приезжих и на карантин, ты спрашиваешь, что не так с заробитчанами? так они везут заразу из европы в Украину или ты не в курсе?
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деньги должны идти на лечение больных а не администрирование надбавок не понятно каких и за что
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И опять у сои зрада. Доллар падает - зрада, доллар вырос - зрада, частично будут компенсировать коммуналку - опять зрада. Соя, у вас совсем уже крыша поехала или вас всех из дурдомов набирают?
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Я так понимаю, что ты относишь себя к мудрой части населения, так?
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Во времена правления Шмыгаля, Бурштынская ТЭС продавала электроэнергию по завышенному тарифу государству и тут же выкупала как избыточную по бросовой цене и продавала её в Словакию. Это то, что тебе надо знать про ваших реформаторов ЗЕлебобик.
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Кому как не Шмыгалю знать как деребанить казну. Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3779 Опыт работы в ДТЭК - великое дело. Государство должно взять на себя частичное возмещение населению коммуналки, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5628
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На хрена нам такие министры? Надо искать способы закончить этот бардак самими же и устроенный. Вместо этого сейчас опять потратят деньги из бюджета ни на что
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все будет только хуже и сложнее, по-другому они просто не умеют делать...
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