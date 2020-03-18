 Государство должно взять на себя частичное возмещение коммуналки населению, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль дал поручение Минэкономразвития просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине.
"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - пообещал премьер.
"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения... На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил Шмыгаль.
Карантин карантином. но платить все-равно прийдется. Но чтобы не было перерасхода, будут вырубать все, что можно вырубить. И деревья тоже. А тем временем... Мародерство и т.д. будут процветать.
Ще й ЗРОСТЕ??? Чому? Ціни на енергоносії в світі ж небачено впали!!!
-Шмигалю, у вас є чим думати, чи тільки можете вішати локшину на вуха - ніби то ви не розумієте витоків проблеми і несете таку шкідливу і руйнівну бурду. Не держава повинна відшкодовувати.. ( бо державні кошти - це наші податки), а ті,хто загнав комуналку в захмарний рівень... і наживається на нашій біді і безмежно багатіють! Бо у нас ціни на енергоносії вже набагато вищі ніж в Європі!??? А по відношенню до рівня зарплат в Європі і нас - то взагалі - АТАС...
Зебілам та іншим морлокам не співчуваю, їхніми проблемами не переймаюся.
https://censor.net.ua/news/3181985/svyshe_50_tys_ukraintsev_vernulis_v_stranu_za_minuvshie_stuki_gpsu
И это все заробитчане? Вон недавно информация была, что токо 60000 отдыхающих в Египте. Как можно просчитать дебилов, которые зная что такая ситуация тем не менее прутся на отдых.
Я так понимаю это Ваше конкретное предложение? Что именно нужно было тогда предпринимать? По-моему все достаточно своевременно и так предпринято. Некоторое даже чересчур. Но тут лучше перебдеть чем недобдеть.
Так вот вопрос, все это благодаря тупизму властей или это впринципе исполнение какого-то чудовищного плана?
Это сложившаяся форсмажорная ситуация, которую на 100% просчитать вряд ли кому удастся. Чему пример другие, более благополучные страны.
Гриппавирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
шмыгаль совсем охерел в предверии доходов ?