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 Общество, Здоровье
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 Коронавирус сохраняется в воздухе не менее 3 часов, на поверхности - в течение нескольких дней, - исследование

Новый коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхностях - вплоть до нескольких суток.

Об этом говорят данные нового исследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, попытались с помощью аэрозоля воспроизвести перенос вируса от зараженного человека на повседневные поверхности в домашних условиях или в больнице, например, при кашле, чихании или прикосновении к предметам.

Испытания показывают, что когда вирус переносится каплями, выделяющимися при кашле или чихании, он остается жизнеспособным или способен заражать людей в течение не менее трех часов.

На пластике и нержавеющей стали жизнеспособный вирус все еще может быть обнаружен через три дня. На картоне вирус прожил не более суток. На меди вирус перестал быть активным через 4 часа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182385
 
   
 Топ комментарии
 
Коронавирус сохраняется в воздухе не менее 3 часов, на поверхности - в течение нескольких дней, - исследование

Выход есть - одноразовые маршрутки.
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І тобі в голову теж насрали кляті порохоботи. Немає від них рятунку
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Їхати прийдеться в маршрутці.
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Коронавирус сохраняется в воздухе не менее 3 часов, на поверхности - в течение нескольких дней, - исследование

Выход есть - одноразовые маршрутки.
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«На пластике и нержавеющей стали жизнеспособный вирус все еще может быть обнаружен через три дня. На картоне вирус прожил не более суток. На меди вирус перестал быть активным через 4 часа. Источник: https://censor.net.ua/n3182385»
Так, що, довше всього на банкоматі і пластку картки, і менше всього на папері гривень, і монетах?
Я правильно зрозумів?
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Вихід куди простіше - не набиватись до маршруток як консерви, використовувати маски і регулярно дезинфікувати місця скупчення людей.
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назвіть аптеку, де є маска - я поїду і куплю
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Так на работу ж нужно всем одновременно.
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Маршрутки нужно делать из меди и картона!
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в принципе они почти из єтого и сделаны - из жести, фольги, картона, говна и тряпок
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А в ОПе хранится очень долго, если не выкурить
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Треба протипорохоботний вірус винайти, засрали усі соц мережі
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І тобі в голову теж насрали кляті порохоботи. Немає від них рятунку
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та да. упоротых зедебилов всё меньше и меньше.
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А я й думаю звідки такий мор серед зебобіків? Коронавирус сохраняется в воздухе не менее 3 часов, на поверхности - в течение нескольких дней, - исследование - Цензор.НЕТ 6934
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Отсюда вывод: надо носить медные латы. Средневековые рыцари знали толк в противовирусной защите))
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Всё переходим на медные монеты как 100 лет назад
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Та я хз... у нас вже більше 7000 інфікованих , але ніхто не ходить в масках , навіть на заправках , в супермаркетах обслуговують без масок , ніхто не закриває метро , ніхто не рахує кількість пасажирів у трамваях .... Ці німці яксь покуісти..
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Всё правильно говорит! Молодец!
Для жителей Крысма - это именно то, что нужно сделать всем!
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самый хороший распространитель это деньги, особенно кто любит лизнуть палец перед подсчетом их
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