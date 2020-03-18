 Коронавирус сохраняется в воздухе не менее 3 часов, на поверхности - в течение нескольких дней, - исследование

Об этом говорят данные нового исследования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, попытались с помощью аэрозоля воспроизвести перенос вируса от зараженного человека на повседневные поверхности в домашних условиях или в больнице, например, при кашле, чихании или прикосновении к предметам.

Испытания показывают, что когда вирус переносится каплями, выделяющимися при кашле или чихании, он остается жизнеспособным или способен заражать людей в течение не менее трех часов.

На пластике и нержавеющей стали жизнеспособный вирус все еще может быть обнаружен через три дня. На картоне вирус прожил не более суток. На меди вирус перестал быть активным через 4 часа.

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