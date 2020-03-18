 В Сербии ввели комендантский час, армия взяла под контроль больницы

Об этом заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.
Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тысяч.
Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.
В Сербии сейчас зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В страну в течение минувших двух суток прибыли 35 тысяч граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.
Сербские власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.
А Кацапія кричала на всю, глотку що Новий Світовий Устрій почнеться десь в Америці, а тут диви - у братушек