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 В Сербии ввели комендантский час, армия взяла под контроль больницы

Правительство Сербии 17 марта ввело комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра из-за вспышки коронавируса. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев.

Об этом заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тысяч.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В Сербии сейчас зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В страну в течение минувших двух суток прибыли 35 тысяч граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.

Сербские власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182384
 
 
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А в нас соя лементує - метро закрили вороги народу...
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і що? нема чого лементувати? ти глянь на черги і напхані битком маршрутки, баране. І спанія добавила кількість вагонів у метро щоб зменшити кількість пасажирів у них, а наші зелейоби, що понабирали з села - закривають метро щоб збільшити кількість пасажирів у маршрутках. Реально, цих зелених придурків варто боятися більше аніж вірусу, бо від коронавірусу можна вилікуватись, а від тої зеленої зарази - ніколи.
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Правительство Сербии 17 марта ввело комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра из-за вспышки коронавируса. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев. Источник: https://censor.net.ua/n3182384

А Кацапія кричала на всю, глотку що Новий Світовий Устрій почнеться десь в Америці, а тут диви - у братушек В Сербии ввели комендантский час, армия взяла под контроль больницы - Цензор.НЕТ 2854
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