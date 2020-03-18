 "ЕС" запустила сайт для людей из "группы риска": смогут заказывать волонтерам необходимые лекарства и продукты

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Передвижение пожилых людей должно быть максимально ограничено. В то же время эти люди должны покупать себе еду, лекарства. И здесь должна быть взаимная помощь, солидарность с этими людьми. Давайте на коронавирус ответим взаимопомощью и добротой. Поэтому мы вместе с активистом Петром Обуховым создали платформу и назвали ее "Солидарность"", - сообщил Гончаренко.

Это интернет-сайт v2020.org.ua, на котором каждый человек может зарегистрироваться. Там две группы: те, кто нуждается в помощи, чтобы кто-то просто купил им пищу и принес под дверь или передал на улице. И те, кто могут это сделать - волонтеры, молодые люди, которые имеют свободное время и возможность помочь", - сказал он.

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Гончаренко также отметил, что эта платформа будет использоваться для помощи без прямого контакта тем, кто уже заболел, потому что они должны быть изолированы дома.

"Мы хотим, чтобы эта платформа использовалась людьми для того, чтобы люди видели, что рядом с ними кто-то нуждается в помощи. И это может быть не только пожилой человек, это может быть мама с ребенком. Когда мама заболела, и чтобы не разносить болезни, сидит дома, но нуждается в помощи в приобретении продуктов или лекарств. Мы предоставляем возможности для людей: можно перевести деньги на карточку, если есть такая возможность, или люди могут просто положить их в конверт, или положить под дверь. Есть возможности, но самое главное, чтобы мы помогли тем, кто в этом нуждается", - добавил политик.