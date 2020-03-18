 "ЕС" запустила сайт для людей из "группы риска": смогут заказывать волонтерам необходимые лекарства и продукты

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Передвижение пожилых людей должно быть максимально ограничено. В то же время эти люди должны покупать себе еду, лекарства. И здесь должна быть взаимная помощь, солидарность с этими людьми. Давайте на коронавирус ответим взаимопомощью и добротой. Поэтому мы вместе с активистом Петром Обуховым создали платформу и назвали ее "Солидарность"", - сообщил Гончаренко.
Это интернет-сайт v2020.org.ua, на котором каждый человек может зарегистрироваться. Там две группы: те, кто нуждается в помощи, чтобы кто-то просто купил им пищу и принес под дверь или передал на улице. И те, кто могут это сделать - волонтеры, молодые люди, которые имеют свободное время и возможность помочь", - сказал он.
Гончаренко также отметил, что эта платформа будет использоваться для помощи без прямого контакта тем, кто уже заболел, потому что они должны быть изолированы дома.
"Мы хотим, чтобы эта платформа использовалась людьми для того, чтобы люди видели, что рядом с ними кто-то нуждается в помощи. И это может быть не только пожилой человек, это может быть мама с ребенком. Когда мама заболела, и чтобы не разносить болезни, сидит дома, но нуждается в помощи в приобретении продуктов или лекарств. Мы предоставляем возможности для людей: можно перевести деньги на карточку, если есть такая возможность, или люди могут просто положить их в конверт, или положить под дверь. Есть возможности, но самое главное, чтобы мы помогли тем, кто в этом нуждается", - добавил политик.
Трясця ім. Босха@UkrPereiro
Твиттеряне, проблема на самом деле в том, что мы пришли к черте, когда наступило испытание для нашей системы здравоохранения.
И я уверен на 100% что мы его не пройдём. Самостоятельно нет.
Если у нас начнётся массовый скрининг, выявят сначала сотни, а потом тысячи больных.
Вот тут и всплывёт всё:
1. В наших мед ВУЗах не готовят врачей.
2. Интернатуры - профанации.
В гос клиники забрасывают бывших студентов, которые учат суровую правду жизни нашей медицины и принимают её законы, и потом ищут себя в этом коррупционном болоте.
Повышения квалификации нет. Врач вынужден заплатить. Получить бумажку, что он прошёл где-то курсы. И этой бумажки достаточно, чтобы он подтвердил свою квалифакационную категорию. ВУЗы и факультеты последипломного образования раздают из направо налево тысячами.
Есть врачи которые в себя инвестируют, но они работают чаще всего в частных клиниках где за их знания и навыки готовы платить. Но в общей "популяции" это исключения.
И самое главное Супрун, единственная министр МОЗ, которая заслуживает этого звания, хотела ввести лицензирование. Чтобы лицензии на практику получили только те, кто может подтвердить свою квалификацию на независимом тестировании. Заведомо невыполнимая задача.
У нас бы не прошло тестов на профпригодность 80%-90% врачей. Потому что наши врачтюм не знают 10%- 20% того что знают современные врачи их же профессий, но в цивилизованных странах. Мы медицинское Сомали. Созданы целые институты, процедуры, документы и пр чтобы это скрыть.
Мы прячем статистику, мы оформляем другие диагнозы, системно, повально по всей стране, мы переписываем истории болезни, мы лечим так как нам сойдёт с рук... нам пох... на не наказывают Только за больничные, это святое.. и то в поликлиниках.
Трандеть это не мешки тягать!