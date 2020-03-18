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 Политика Украины, Киевские новости
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 Аваков: Ждем от города срочного решения о введении ЧС в Киеве

Правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По городу Киеву у нас пока нет решения. Предлагаем принять постановление об установлении чрезвычайной ситуации в Киевской области... Относительно Киева, мы будем ждать от города Киева срочного решения (о ЧС в Киеве. - Ред.) для принятия решения на уровне правительства", - сообщил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Он добавил, что правительство может вернуться к вопросу введения чрезвычайной ситуации в Киеве "сегодня или завтра".

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3182378
 
 
 Топ комментарии
 
И законы штамповать начнут, землю точно продадут, еще и души наши, И главное на Майдан никто не выйдет, а если выйдет то арестуют, Очень удобно Аваков: Ждем от города срочного решения о введении ЧС в Киеве - Цензор.НЕТ 4564
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та-даммм!
Ось воно, фактичне заволодіння владою!
І як красиво, нічого не подієш: вірус вирує, поліціянти патрулюють
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Из-за пандемии коронавируса в Израиле в ближайшие дни могут ввести тотальный карантин. Об этом заявил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, передают израильские СМИ.
По его словам, он уже отдал распоряжение полиции подготовиться к контролю над соблюдением тотального карантина в стране.
"Я убежден, что в создавшейся ситуации это решение неминуемо", - заявил Эрдан.
Предполагается, что на время карантина из дома смогут выходить только сотрудники экстренных и необходимых служб, остальное население сможет выходить только за продуктами или за медицинской помощью.
Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижение больных коронавирусом
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Поздно пить Боржоми, когда легкие уже сгнили.
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И законы штамповать начнут, землю точно продадут, еще и души наши, И главное на Майдан никто не выйдет, а если выйдет то арестуют, Очень удобно Аваков: Ждем от города срочного решения о введении ЧС в Киеве - Цензор.НЕТ 4564
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та-даммм!
Ось воно, фактичне заволодіння владою!
І як красиво, нічого не подієш: вірус вирує, поліціянти патрулюють
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Какой в жопу ЧС?
Тебе остановки метро мало?
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не... мало...еще хочется карательных мероприятий... хаоса...
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от кого вы ждёте? от Кличко? да он в ступоре сейчас наверное.
не его уровня Игра началась.
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и на какам основании вводить чс? рюкзаков, сколько за вчера, сегодня в Киеве подтвержденных случаев заболеваний ?
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Ну так в таком порядке же:
1. ЧС
2. Закрыть метро
А не наоборот...
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рада всё. сдулась. депутат заболел вирусом. со всеми общался. вообщем с головы началось. это не бабушка в селе где круг общения 1-3. это депутаты в киеве.
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Ну тут 3 варианта
1. Или полная жопа с заражонными и это скрывают
2. Или хотят завезти без карантина всех из за бугра и устроить жопу с заражонными
3. Или банальная узурпация власти, продвижение украинофобских законов и удушение несогласия в зародыше
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Номер три, без вариантов.
Они же понимают что в случае потери власти, их просто повесят.
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Ого. Аваков чует как ему в спину дует военный переворот.
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путенские войска с вакциной уже ждут приказа у границы ..не пропустить такой момент может только полный лох
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шоумен аваков не отстаёт Ему лишь бы попиариться на телеканалах да пресс-конференциях Мы помним как он Киев спасал когда мост типа хотели взорвать А теперь последняя гастроль
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Боїться, курва Майдану... Каштан собі уже облюбував?
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В Іспанії ввели тотальний карантин. Дозволяється виходити за продуктами, в аптеку і вигулювати домашніх тваринок. Кмітливі істанці виходять гуляти з іграшковими котиками та песиками.
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Это госпереворот. Со свсеми вытекающими. ЗЕк устанавливает диктатуру как пуйло. Верной дорогой идете.... виселица впереди.
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Удивлён предложением Авакова. Прошло 9 месяцев и он разродился объявлением уже существующем ЧС,которое есть в стране со дня объявлением Зеленского президентом
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