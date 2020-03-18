 Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании Кабмина.

"Закрытие метро - это один ин главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизни людей", - подчеркнул он.

По его словам, задание властей содействовать максимальной самоизоляции людей.

Премьер добавил, что если не останавливать метро, то на протяжении нескольких недель заболеет около 2 млн людей, которые им воспользуются.

Он также привел в пример Испанию и Великобританию, которые не закрыли, а лишь ограничили движение метро, и сейчас имеют самые большие темпы роста распространения болезни.

"Решение правительства остается неизменным - метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.

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