 Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании Кабмина.
"Закрытие метро - это один ин главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизни людей", - подчеркнул он.
По его словам, задание властей содействовать максимальной самоизоляции людей.
Премьер добавил, что если не останавливать метро, то на протяжении нескольких недель заболеет около 2 млн людей, которые им воспользуются.
Он также привел в пример Испанию и Великобританию, которые не закрыли, а лишь ограничили движение метро, и сейчас имеют самые большие темпы роста распространения болезни.
"Решение правительства остается неизменным - метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.
К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
на Майдане может собраться миллионный митинг
А если не заболеют - Шмыгаль совершит харакири ?
Рынки и магазины работают, офисы работают, всякие менеджеры-бухгалтеры все прутся в маршрутки...опасно...но не для них! А потом лежать и плакать что ИВЛ не досталось. Посмотри на камеры в Италии - на улицах пусто. Но сейчас всем похрен, давайте сделаем как в Италии, то есть не будем выходить на улицы когда заболеет тысяч 200. Кретины на остановке в 90% случаев.
Жираф большой,єму віднєй.
10 чоловік і всі в масках.
В метро є контрольовані входи-виходи і це мож було зробити. А зараз місцеві ідіоти всі посунулися в переповнені маршрутки без масок, і за 2-3 дні оплюють себе з ніг до голови.
определяющие признаки метрополитена:используется в урбанизированной местности (в городах и городских агломерациях);
работает на электротяге;
полностью отделена от любого другого движения;
работает часто (с рабочим интервалом в дневное время не более 30 минут).
В метро всегда была необходимость. Как и в подземных переходах!
Теперь есть необходимость перейти с метро на телеги и возы. И подземные переходы закрыть нафиг!
Метро Милана работает
https://moovitapp.com/index/en/public_transit-line-M3-Milano_e_Lombardia-223-6928-424578-0