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 Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что закрытие метро - это один ин главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании Кабмина.

"Закрытие метро - это один ин главных шагов для сохранения здоровья и во многих случаях жизни людей", - подчеркнул он.

По его словам, задание властей содействовать максимальной самоизоляции людей.

Премьер добавил, что если не останавливать метро, то на протяжении нескольких недель заболеет около 2 млн людей, которые им воспользуются.

Он также привел в пример Испанию и Великобританию, которые не закрыли, а лишь ограничили движение метро, и сейчас имеют самые большие темпы роста распространения болезни.

"Решение правительства остается неизменным - метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182374
 
 
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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покажите мне все страны и столицы где закрыто метро и там прирост заболевших 2 млн за неделю ШМЫГЛО ТЫ ПОЛНЫЙ ИДИОТ В КУБЕ кто тебе никчеме готовит такие фэйки и поносы от власти....
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Метро опасно для ЗЕльоного Коронавируса


на Майдане может собраться миллионный митинг Якщо не закривати метрополітен, то захворіють близько 2 млн людей протягом кількох тижнів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9920
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а чем отличаются набитые маршрутки от метро???
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В метро вирусу хорошо, тепло, тихо, сухо. А на улице ветерок, ему плохо.
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В метро прекрасная вентиляция. Которой и в помине нет в маршрутках.
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Метро прекрасно вентилируется и воздух фильтруется, а вот в маршрутках .....
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Положено десять человек и в масках. А в метро вашей вентиляцией сразу уложит тысячи человек.
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а в маршрутке? тесно, грязно, пыльно, люди меняются быстрее (быстрее опыление заразой), стоят нос к носу... и еще метро легче дезинфицировать... - маршрутки - бесполезно...
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а так не захворіють? в автобусах і маршрутках без масок...де маски???
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А в "скотовозах" а-ля шоколадний мародер "Богдан" менше загине ЗЕдебіл???
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На розрив працюєш, Oleh57, - і розумний і красивий? Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8851
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А ти хто такий щоб я перед тобою звітував???
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Особисто для мене - ти ілюстрація типового представника 73% (від кількості тих, хто голосував) Якщо не закривати метрополітен, то захворіють близько 2 млн людей протягом кількох тижнів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8794
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это сейчас типичное поведение для михализов) может и он тоже такой
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Они верят. Это такой способ психологической самозащиты. Иначе им придётся публично признать что они обычные полоумные, по которым галоперидол плачет.
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понабирали дебилов. вот так, естессно, заболевших будет меньше.
Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4552
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Якщо дебіли набиваються до маршруток щоб потрапити на роботу на 10 хвилин раніше - то їх проблеми.
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ну и чего тогда вообще на ту работу ехать, если приедешь за 10 мин. до конца рабочего дня?

Якщо не закривати метрополітен, то захворіють близько 2 млн людей протягом кількох тижнів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1301
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Так ведь и сказали сидеть дома. Свести до минимума число работающих в этот период. Остальным организовать подвоз работников за счет предприятия. Это не выполнимо?
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а пусть 36 авто віслюка начнуть таксовать народ...
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Aга. Вирус боится маршруток, и буйствует только в метро.

А если не заболеют - Шмыгаль совершит харакири ?
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Очевидно, що їхнє мародерство на масках, дефіцит антисептиків, відсутність тестів, неготовність медичних закладів до епідемії для "слуг" то замало. От вони вирішили ще таким способом пришвидшити вимирання населення України. Ну щоб люди тісніше контактували, а захиститись не мали чим.
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Вапроз на засыпку: какой процент на остановке это врачи и продавцы аптек и продтоваров?
Рынки и магазины работают, офисы работают, всякие менеджеры-бухгалтеры все прутся в маршрутки...опасно...но не для них! А потом лежать и плакать что ИВЛ не досталось. Посмотри на камеры в Италии - на улицах пусто. Но сейчас всем похрен, давайте сделаем как в Италии, то есть не будем выходить на улицы когда заболеет тысяч 200. Кретины на остановке в 90% случаев.
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не беда Шмыгаль, ты видел Наземное Метро сегодня в 4-х миллионном городе?.. оно справится с задачей "еще лучше", гони гусей дальше...
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Я сегодня ехал в 55 автобусе (Киев) людей набилось столько,что водила долго не мог закрыть двери. Но все зло в метро блеать(((
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Ехал то куда? На работу в офис чтобы тут писать на цензоре?
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Ага.Ну,єслі так,то конєшно.
Жираф большой,єму віднєй.
10 чоловік і всі в масках.
Если не закрывать метрополитен, то заболеют около 2 млн людей в течение нескольких недель, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2681
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Самое страшное в том, что совершив тупость, они будут до последнего отрицать это, усугубляя ситуацию.
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так ни одна страна Европы не закрыла метро!
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Метро не закрыли в Испании и Великобритании, а жертв больше всего в Италии. Что-то пошло не так.
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от зебилов, во главе с идиотом янелохом, уже ничего, кроме дефолта и сдаче страны россии ждать не приходится.
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Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Шмыгаль, Зеленский и прочие Зе-ублюдки! Украина - не Италия где 2-3 машины на семью. Украина благодаря таким как вы - нищая страна, где абсолютное большинство живёт от зарплаты до зарплаты. Перекрыли метро в крупнейших городах. А людям надо все равно ездить на работу за своими жалкими копейками. Желаю чтобы все сегодняшние проклятия в переполненных маршрутках Киева, Днепра и Харькова материализовались и упали вам на головы.
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Ідіоти. Треба було не закривати метро, а зробити жорсткі умови для його використання. Пропускати лише людей в масках (не важливо, магазинних чи саморобних), лише без температури, тощо.
В метро є контрольовані входи-виходи і це мож було зробити. А зараз місцеві ідіоти всі посунулися в переповнені маршрутки без масок, і за 2-3 дні оплюють себе з ніг до голови.
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главное что едут и те, кому ехать во время карантина тупо некуда...торгаши сувенирами в ларьках тоже там же
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Движение поездов в метрополитене регулярное, согласно графику движения. Метрополитену свойственны высокая маршрутная скорость (до 80 км/ч) и провозная способность (до 60 тыс. пассажиров в час в одном направлении).

определяющие признаки метрополитена:используется в урбанизированной местности (в городах и городских агломерациях);
работает на электротяге;
полностью отделена от любого другого движения;
работает часто (с рабочим интервалом в дневное время не более 30 минут).

В метро всегда была необходимость. Как и в подземных переходах!
Теперь есть необходимость перейти с метро на телеги и возы. И подземные переходы закрыть нафиг!
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В Будапеште и Варшаве метро работает. Уровень заболеваемости и в Венгрии и в Польше в 20 раз выше,чем у нас. Просто мы в 20 раз умнее. Нет, в 40 раз умнее!
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интересно, а как врачам, медсестрам, пожарникам,полицейским, продавцам в продук.магазины и.т.д. доехать на работу.... Дебилы кто метро закрыл, нигде в мире метро не закрывали т.к. там проще и легче проводить дезинфекцию и контролировать пасажиро поток (ограничение по времени, закрытие в определенные часы на дезинфекцию, сокращение интервала между поездами и т.д. выдавать маски в метро всем пасажирам бесплатно как заграницей и т.д.)
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Упорный дебилизм лиц принимающих решения будет стоить нам множества жизней.
Метро Милана работает

https://moovitapp.com/index/en/public_transit-line-M3-Milano_e_Lombardia-223-6928-424578-0
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Вагон метро ,по своей конструкции,продувается (вентилируется) лучше любого автобуса или троллейбуса,плюс в метро нет пробок. Заразиться там шансов намного меньше ,чем в автобусе стоящем в пробке,с закрытыми наглухо окнами и забитым,как селедками в банке-людьми.
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