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 Политика Украины, Общество
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 Для эвакуации 35,4 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить из резервного фонда госбюджета $4,2 млн, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины рассчитало необходимое финансирование для осуществления эвакуации граждан Украины авиасообщением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина в среду министр заявил инфраструктуры Владислав Криклий.

"На осуществление мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, авиатранспортом на нерегулярной основе рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 тыс. украинцев в Чехии зарегистрировались для эвакуации на родину, - посол Перебийнис

Криклий также добавил, что предусматривается эвакуация 35 479 граждан 175 рейсами.

Напомним, ранее Криклий призвал украинцев регистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины "ДРУГ", чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.

Источник: https://censor.net.ua/n3182373
 
 
 Топ комментарии
 
З якого переляку їх звідти везти і за такі гроші, і на цьому вирішили "нагріти руки"? Вони поклали на свою Батьківщину і, якби їх там масово не звільняли з роботи - звідти б і не рипнулися...
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и купить всем билеты в бенином МАУ
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Зубожилых туристов с Маврикия, Багам и Сейшел нужно вытягивать за бюджетные деньги, к тому же самолётами Бени Каломойского
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Совет форумчанПравила форума
 
нее не атк Бене налом 4 млрд. а 200 миллионов на все слугам.. а остаток НУЛЬ на вывоз украинцев ..в будущем... если выживут...
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Зубожилых туристов с Маврикия, Багам и Сейшел нужно вытягивать за бюджетные деньги, к тому же самолётами Бени Каломойского
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Стесняюсь спросить, а сколько аппаратов ИВЛ можно купить за $4,2 млн. ?
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З якого переляку їх звідти везти і за такі гроші, і на цьому вирішили "нагріти руки"? Вони поклали на свою Батьківщину і, якби їх там масово не звільняли з роботи - звідти б і не рипнулися...
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выслать им по 100 баксоф на харч... и пущай еще посидят, где они сейчас. харэ ввозить бацылы...
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Борючись з коронавірусом заразились корупцією.
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И какого хрена на это надо тратить деньги из бюджета, а значит и мои, в том числе? Как правило, за последние деньги, на курорты не ездят. Вот пусть и оплачивают сами.
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Тут слів не має ,дебіли, якого ... забирати ,хай там лишаються
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