 У нардепа из группы "Доверие" подтвержден коронавирус, - "слуга народа" Мариковский

Об этом на своей транице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Коллеги, на сегодня обнаружен и подтвержден covid-19 у народного депутата. Не из "Слуги народа". Из группы "Доверие". Но мог контактировать с другими. Он находится на самоизоляции. Вернулся из Италии в минувшую среду. Был на ЭкоКомитете (По экологической политики и природопользованию. - Ред.) в четверг. Поэтому мог контактировать (и безусловно контактировал) с другими работниками ВР, депутатами и т.д. Это все дает очень широкие варианты распространения вируса. На заседании вчера НЕ БЫЛ.", - сообщил он.
"Этот случай потенциально грозит большой группе. Поэтому следует максимально быстро:
- ввести или подготовить чрезвычайное положение;
- провести максимальную самоизоляцию всего аппарата ВР, депутатов, помощников;
- обеспечить информационную поддержку каждого, кто мог контактировать с народным депутатом / депутатами ЭкоКомитетуа/секретариатом о принятии мер самоизоляции, маски носить, руки мыть и не контактировать с другими людьми;
- проинформировать о наличии и возможности пройти экспресс-тесты", - призвал Мариковский.
"В Киевской области работает горячая линия: "По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19", - добавил нардеп.
"У одного из народных депутатов вирусное заболевание, предварительные данные - коронавирус. Врачи решили получить подтверждение. Так что пока нет стопроцентной уверенности. Тест делают сейчас повторно. Если подтвердится - Раду придется закрывать на карантин, а все народные депутаты подлежат самоизоляции", - рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Отметим, что единственным членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования из группы "Доверие" является Сергей Шахов. Также согласно данным по электронной регистрации, сводной регистрации и поименного голосования Шахов отсутствовал на внеочередных заседаниях Рады.
Пусть бы все повыдохли.
а потом докажи, кто и как голосовал...
и сколько и каких "законов" они там на принимают?
Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.
К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата котор может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
Вторник, 17 марта 2020
В Киеве грабители с оружием отобрали у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями и оперативными подразделениями ГУ НП в г. Киеве и Святошинского УП установлена и задержана группа лиц, которые 13 марта 2020 года совершили вооруженное нападение на предпринимателей, в результате чего завладели медицинскими масками в количестве 100 000 штук", - говорится в сообщении.
По словам пострадавших, средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.
Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.
Отмечается, что, представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили трех лиц, причастных к преступлению, и задержали их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.
Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.