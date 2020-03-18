 У нардепа из группы "Доверие" подтвержден коронавирус, - "слуга народа" Мариковский

Об этом на своей транице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги, на сегодня обнаружен и подтвержден covid-19 у народного депутата. Не из "Слуги народа". Из группы "Доверие". Но мог контактировать с другими. Он находится на самоизоляции. Вернулся из Италии в минувшую среду. Был на ЭкоКомитете (По экологической политики и природопользованию. - Ред.) в четверг. Поэтому мог контактировать (и безусловно контактировал) с другими работниками ВР, депутатами и т.д. Это все дает очень широкие варианты распространения вируса. На заседании вчера НЕ БЫЛ.", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство введет дополнительные выплаты для врачей и других работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, - Шмыгаль

"Этот случай потенциально грозит большой группе. Поэтому следует максимально быстро:

- ввести или подготовить чрезвычайное положение;

- провести максимальную самоизоляцию всего аппарата ВР, депутатов, помощников;

- обеспечить информационную поддержку каждого, кто мог контактировать с народным депутатом / депутатами ЭкоКомитетуа/секретариатом о принятии мер самоизоляции, маски носить, руки мыть и не контактировать с другими людьми;

- проинформировать о наличии и возможности пройти экспресс-тесты", - призвал Мариковский.

"В Киевской области работает горячая линия: "По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом

"У одного из народных депутатов вирусное заболевание, предварительные данные - коронавирус. Врачи решили получить подтверждение. Так что пока нет стопроцентной уверенности. Тест делают сейчас повторно. Если подтвердится - Раду придется закрывать на карантин, а все народные депутаты подлежат самоизоляции", - рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отметим, что единственным членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования из группы "Доверие" является Сергей Шахов. Также согласно данным по электронной регистрации, сводной регистрации и поименного голосования Шахов отсутствовал на внеочередных заседаниях Рады.



