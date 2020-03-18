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 Политика Украины
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 У нардепа из группы "Доверие" подтвержден коронавирус, - "слуга народа" Мариковский

У народного депутата из группы "Доверие" обнаружен коронавирус.

Об этом на своей транице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги, на сегодня обнаружен и подтвержден covid-19 у народного депутата. Не из "Слуги народа". Из группы "Доверие". Но мог контактировать с другими. Он находится на самоизоляции. Вернулся из Италии в минувшую среду. Был на ЭкоКомитете (По экологической политики и природопользованию. - Ред.) в четверг. Поэтому мог контактировать (и безусловно контактировал) с другими работниками ВР, депутатами и т.д. Это все дает очень широкие варианты распространения вируса. На заседании вчера НЕ БЫЛ.", - сообщил он.

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"Этот случай потенциально грозит большой группе. Поэтому следует максимально быстро:

- ввести или подготовить чрезвычайное положение;
- провести максимальную самоизоляцию всего аппарата ВР, депутатов, помощников;
- обеспечить информационную поддержку каждого, кто мог контактировать с народным депутатом / депутатами ЭкоКомитетуа/секретариатом о принятии мер самоизоляции, маски носить, руки мыть и не контактировать с другими людьми;
- проинформировать о наличии и возможности пройти экспресс-тесты", - призвал Мариковский.

"В Киевской области работает горячая линия: "По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19", - добавил нардеп.

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"У одного из народных депутатов вирусное заболевание, предварительные данные - коронавирус. Врачи решили получить подтверждение. Так что пока нет стопроцентной уверенности. Тест делают сейчас повторно. Если подтвердится - Раду придется закрывать на карантин, а все народные депутаты подлежат самоизоляции", - рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отметим, что единственным членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования из группы "Доверие" является Сергей Шахов. Также согласно данным по электронной регистрации, сводной регистрации и поименного голосования Шахов отсутствовал на внеочередных заседаниях Рады.

У нардепа из группы Доверие подтвержден коронавирус, - слуга народа Мариковский 01

У нардепа из группы Доверие подтвержден коронавирус, - слуга народа Мариковский 02
У нардепа из группы Доверие подтвержден коронавирус, - слуга народа Мариковский 03

Источник: https://censor.net.ua/n3182370
 
   
 Топ комментарии
 
с Зеленским контактировал?
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Эти разные группы - полускрытые зебилы.
Пусть бы все повыдохли.
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Оце тільки й радує... Треба, щоб нафта впала до 8 баксів і так протрималася хоча б років два, тоді з мордором зробиться те, що зробилося з совком.
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Бубочку наверно в симбиоз погрузили на 1000 лет ... пробудят когда найдут лекарства от вируса.... просыпается Зеля а его встречают говорящие тараканы и крысы... привет блаженное примато... как дела... У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 8166
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да какая разница! (с.) "главный клоун по Украине"
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Не отвлекайтесь от вируса, как маленькие, чесслово.
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Эти разные группы - полускрытые зебилы.
Пусть бы все повыдохли.
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срочно всех в изоляцию! меньше плохого сделают!
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ну так Раду на карантин глядишь и врач с троещины пешкарусом до завтра дойдет ....поможет
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ІВЛки з усього Києва тепер звезуть до Феофанії.
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Куда ж это он так удачно съездил? Таперь всю Раду - на карантин, превентивно.
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они этого и хотят - что бы сидеть по домам и шито-крыто голосовать (кто их за руку схватит?)...
а потом докажи, кто и как голосовал...
и сколько и каких "законов" они там на принимают?
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та вы шо!...рыба гниет с головы?... так эта вонючая рыба еще и позаражает пол Киева!!!
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В кочегарку нах**! Пока ще опалювальний сезон, хоч якусь користь людям зробить, хоч якийсь відсоток гігакалорії від нього буде
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Жги господь пока границы закрыты-- пусть все гниды теперь лечатся зелёнкой как все.
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Всем опу мазать, а генпрокурорше , последней, горло.
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Тепер до групи "Довіра" нема довіри.
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всех закрыть в раде без права голосования!
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Що тільки в одного??? То чого ж ви так радієте???
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Уже вижу картину расталкивающих друг друга локтями дупутатов, рвущихся на экспресс-тест.
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А ЗЕ квакало:"Рада должна работать" и т.д. ну що допрацювалися."на анонимном Telegram-канале "Темный рыцарь" появился текст справки от имени начальника Обуховской полиции, подполковника Ростислава Горбача. В документе, который опубликован без подписи, указано, что главврач местной больницы подтверждает факт заражения COVID-19 у народного депутата." Речь идет о Шахове
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.

Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата котор может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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...Зажопников проверьте, илья на тусовсках лгбт мог тоже таво.. У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6554..короче, после карантина все на выборы, и галасавать нужно с подписью на бюллетене, открытым галасаванием, чтобы дурь каждого барана или овцы видна была.. У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6554..потом с*к на стадионы и стричь..
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На телеграмм канале, пишут что это Шахов
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наконец-то ! ..и это тот случай, когда искренне радуешься за наших депутатов , что они ездили отдыхать в Италию...
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Це називаеться,, самоочищеня влади,,а тепер ми побачимо чи е різниця в кількості грошей у інфікованих,і скільки він зможе забрати з собою в могилу
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Вторник, 17 марта 2020
В Киеве грабители с оружием отобрали у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями и оперативными подразделениями ГУ НП в г. Киеве и Святошинского УП установлена и задержана группа лиц, которые 13 марта 2020 года совершили вооруженное нападение на предпринимателей, в результате чего завладели медицинскими масками в количестве 100 000 штук", - говорится в сообщении.
По словам пострадавших, средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.
Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты.
Отмечается, что, представившись сотрудниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили трех лиц, причастных к преступлению, и задержали их. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.
Кроме того, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.
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И большая удача, если депутат не работал в своем округе. Тогда он мог заразить всех своих избирателей - контактеров. Призываю Раду самоизолироваться!
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Та краще хай заразить, Богуцька казала шо то усьо фігня.
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Сподіваюсь кнопкодав зі слуги урода встиг за тиждень наставити засосів Нєлоху і Ко.
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Оооо. Зелені вже ріденько-зелененьким дрищуть! А що там Богуцька, ще не завірусилася для піару? У нардепа з групи "Довіра" підтверджено коронавірус, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 6568
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теперь все тесты свезут в раду для проверки депутатов, их семей, помощников, шоферов, любовниц и собак! лохторат опять остался без нечего!
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а сколько этих рож по эфирам по лазило ?
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меня очень радует мысль, что у самых мразотных рашистских пропагандонов есть недвижимость в Италии - я ОЧЕНЬ надеюсь ,что они там ВСЕ успели отдохнуть!
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начинаешь верить что справедливость в жизни все таки существует , может от как человек хороший и вызывает сочувствие , но принадлежность к касте неприкасаемых убивает сочувствие
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А сколько он депутатов и слуг народа заразил - страшно ж подумать!
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"Доверие" - это те уроды, что вместе со Слугами и Жопоблоком голосуют? Надеюсь, они там все перецеловались, когда назначали прокуроршу!
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