 Правительство введет дополнительные выплаты для врачей и других работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, - Шмыгаль

Об этом премьер сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Бесконечно благодарен медикам, которые сейчас работают в бешеном режиме и выполняют свой долг. Деньгами трудно передать эту благодарность, но правительство введет дополнительные выплаты к зарплате медицинским работникам и другим работникам, которые вовлечены в лечение людей от коронавируса", - сказал он.

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