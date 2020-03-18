 Правительство введет дополнительные выплаты для врачей и других работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, - Шмыгаль

Об этом премьер сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Бесконечно благодарен медикам, которые сейчас работают в бешеном режиме и выполняют свой долг. Деньгами трудно передать эту благодарность, но правительство введет дополнительные выплаты к зарплате медицинским работникам и другим работникам, которые вовлечены в лечение людей от коронавируса", - сказал он.
Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.
Ну что, ребята, приказом местных властей в мою больницу будут свозить больных коронавирусом.
Буду вас держать в курсе что к чему.
Родина пообещала 200% надбавки.
К моей ставке в 5200 грн.
К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.