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 Правительство введет дополнительные выплаты для врачей и других работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство собирается ввести дополнительные выплаты для врачей и других работников, привлеченных к лечению больных с коронавирусом.

Об этом премьер сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Бесконечно благодарен медикам, которые сейчас работают в бешеном режиме и выполняют свой долг. Деньгами трудно передать эту благодарность, но правительство введет дополнительные выплаты к зарплате медицинским работникам и другим работникам, которые вовлечены в лечение людей от коронавируса", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182367
 
 
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+ 100 Грн. к зарплате.)))) Кстати, а такси они оплатят, а то врачам нечем добираться на работу!?
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а получат эти доплаты чиновники от медицины
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

Ну что, ребята, приказом местных властей в мою больницу будут свозить больных коронавирусом.
Буду вас держать в курсе что к чему.
Родина пообещала 200% надбавки.
К моей ставке в 5200 грн.
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Заплатять одним медикам за рахунок тих медиків, яких звільнять?
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Именно то, о чем я говорил - бездельникам деньги, добровольцам - фиг. Более того, бездельникам - оборудование для отъема денег у больных.
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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