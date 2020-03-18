 Руководителей учебных заведений настоятельно прошу не выселять студентов из общежитий на время карантина, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль призвал ректоров вузов способствовать студентам, чтобы те самоизолировались в общежитиях.

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"Я сейчас обращусь к директорам и ректорам учебных заведений, где введен сейчас карантин. Прошу с пониманием отнестись к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправлять их домой. Многим некуда ехать. Руководителей учебных заведений настоятельно прошу не выселять студентов из общежитий. Напротив, способствовать, чтобы они оставались в общежитиях, самоизолировались", - заявил премьер.