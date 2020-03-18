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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:инвесторы (252) Карпентер (26) Венедиктова (73) Офис генерального прокурора (176)

 "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором

Американские эксперты называют плохой новостью для бизнеса и международных инвесторов назначение Ирины Венедиктовой Генеральным прокурором Украины.

Об этом говорится в материале "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Так, эксперт аналитического центра "Атлантического Совета" Мелинда Геринг считает Ирину Венедиктову не готовой для должности Генерального прокурора Украины.

"Она - абсолютно не верная кандидатура на эту должность. Должность Генерального прокурора - одна из 5-ти важнейших должностей в стране. Она никогда не была прокурором, а это предусмотрено законом, и она является политической фигурой - третий номер в партии "Слуга народа" в прошлом году. Она даже не прошла конкурс на должность Верховного суда", - рассказывает Геринг.

Обозреватель "Атлантического Совета" не исключает, что Ирину Венедиктову назначили для того, чтобы она выдвинула обвинения против бывшего президента Петра Порошенко.

"Если это правда, если Венедиктову назначили, чтобы она выдвинула обвинения против Петра Порошенко, мы возвращаемся в старые плохие времена. Генеральная прокуратура не должна играть в такие игры ", - считает Геринг, добавляя, что у Венедиктовой ко всему прочему нет хорошей репутации.

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Удивлен резкой сменой правительства в Украине и бывший чиновник Пентагона в Администрации Обамы Майкл Карпентер. Смену генерального прокурора политический обозреватель называет "плохим сигналом".

"Мне трудно понять, как в это время президент и его команда решили уволить столько людей в правительстве, которые пользуются таким большим доверием на Западе. В частности, бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. А также министров финансов, обороны, экономики, они работали над действительно глубокими системными реформами.

Уволить их в это время, когда цены на нефть упали, мир входит в состояние рецессии (если не депрессии), когда есть страх по распространению коронавируса, это очень плохие новости для тех, кто следит на ситуацией в Украине. Независимо, как проявит себя новое правительство, это очень плохой сигнал", - заключает Карпентер.

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Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3182365
 
   
 Топ комментарии
 
Тоже мне эксперты. Кацапы, сепары и зебилы довольны,не начинайте тут
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"сухой остаток" :
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
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Ірина Бєнядіктова..... це родичка відомого покидька?
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Нет, она просто наследственная мусорская гнида.
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а во времена Пороха все были людиной Пороха, который ничем не лучше Ахметова и Коломойши.
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зачем европейские=амерские спонсоры поддерживающие украину в реформах ??
лучше свои, доморощенные спонсоры для договорняков, междусобойчиков: ты мне=я тебе "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 2359
см. список вверху))
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Будет нам какая та америкоска советы давать.
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Ну да, а то он не в курсе... Царь-то хороший, то бояре дерьмо.
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Тоже мне эксперты. Кацапы, сепары и зебилы довольны,не начинайте тут
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а вам же предлагали ростов, по-хорошему
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Оскільки всі ці міжнародні експерти були зовсім не проти призначення генпрокурором Юрія Луценка, який одночасно був кумом президента, обирався до ВР у списку партії президента, а також не мав взагалі юридичної освіти - на скиглення цих експертів зараз можна не зважати.
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У тебя проблема с буквами? Речь о Луценко. Шокин при чем?
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Это только зебильня с рыгаами в восторге!
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Бубочка, тебе прямым текстом говорят, мол не балуй.
Кстати, Пороху тоже много намекали за генпрокурора Шокина, антикоррупционного суда и т.п. Тот игнорировал сигналы за что и поплатился.
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И что там сейчас антикоррупционный суд? Всех посадили? Почему даже вспоминать перестали.? А работает ведь с сентября прошлого года. Не иначе как Шокин с Порошенко мешают.
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Сейчас все службы Украины работают по заказу из Банковой. Это ручные службы презедента и его хозяев.
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какой банковой? кто для этих акул Зеленский? они его проглотят и скелетик выплюнут! а теперь спроси себя, кто может на это все повлиять? пусть даже самый святой и благородный человек станет президентом! что он сможет сделать против системы? хоть бы головой думал, хотя бы раз в году! при чем тут бубочка или трубочка? вот же тупизны развелось в Украине!
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этот суд создали коррупционеры для замыливания глаз народу! коррупционеры проплатили этих судей! и с чего теперь "антикоррупционный" суд будет садить коррупционеров, своих спонсоров?
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Ничего не понимаю....... а разве Нелох еще не поменял всех судей на честных?
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"сухой остаток" :
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
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Отрицать это могут только дебилы и пятая колонна.
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Так сказав і доброволець з Донецька: "Вова, мы можем повторить, мы не позволим тебе продать страну, мы не позволим тебе превратить нас в очередную колонию русского мира..."
Дивіться відео до кінця: https://www.facebook.com/100016308190159/videos/605709946649273/
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Что куришь,что такой бред написал? Этому могут поверить только нарики и умственно отсталые.
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А какое дело этому Карпентеру до прокуроров чужой ему страны , а ?
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Та ніякого. А на це все не зважай зебіле. "Она - абсолютно не верная кандидатура на эту должность. Должность Генерального прокурора - одна из 5-ти важнейших должностей в стране. Она никогда не была прокурором, а это предусмотрено законом, и она является политической фигурой - третий номер в партии "Слуга народа" в прошлом году. Она даже не прошла конкурс на должность Верховного суда", - рассказывает Геринг. Источник: https://censor.net.ua/n3182365
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Это канешно все очень интересно , но какое дело Карпентеру ?
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Та ж я написав, не зважай! Все добре зебіле! "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 8020
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Карпентер - гражданин чужой страны . Хто он такой , шоб вмешиваться во внутренние дела Украины , а ? "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 4171
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Та не нервуй зібіле! Ти правий! Все добре! "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 4966 "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 4966 "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 4966
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У него прям табличка на лбу - Здесь был Петя.
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Венедиктова руснявая учка пусть уже начинает готовиться к персональным санкциям от США
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Из пальца высосанная ложь врагов Украины.Харьковская юридическая школа -самодостаточная.Я могу поверить ,что её кандидатура одобрена Аваковым,потому что она кончала ХНУВД.Её назначили вопреки Богдану,Портнову,и других бонз.В последний момент.Не зря напряглась галёрка.
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Америка далеко ,а Украина -рядом.Венедиктова не прошла отбор в Верховный Суд,потому что он -продажный и чужаков гонит под любым предлогом.Суды -продажны снизу доверху,особенно для бедных украинцев Годи там шукать законность.АКС- САП,АКБ-яркий пример саботажа американских инициатив.Потому Венедиктову и назначили,что она пока внесхемная.Рябошапка стал схемным,потому и поплатился.На очереди Суды!И Конституционный тоже.
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Внесистемная дочь ментовского генерала и протеже портнова
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А отбор она не прошла потому что честная-честная, а не потому что неквалифицированная решала старой формации
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Надеюсь, тебе там тепло.
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Темно и скучно, но с Вами стало веселей!))))
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Неет. Я к вам в компанию не подписывалась. Вы уж сами там находитесь.
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Мадам, Вы знаете выход? Не будьте жадиной и подскажите, выйдем вместе.) Мне будет скучно если Вы меня покинете.)
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Там с вами уже есть трое мужиков, вам лайкнувших.
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Опа, пацаны, давайте как-то по очереди!
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что там насчет бизнесс - нянь, о которых говорила на Форуме гнусавая крыса ?
Много уже инвесторов зашло в Украину?
Кто знает...?
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Рівно рік тому я говорив, що з приходом Зе почнеться ригівський реванш, а зебіли хором - хуже нє будєт, абинепорох. А маємо в сухому залишку - зеленського, як компроміс олігархічної мафії України і кацапських орків. Але я не виню Зеленського, бо з ним було ясно з самого початку, вся ця муйня завдяки наріду 73%. Доброго всім здоров"я!
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значит... правильно назначили...
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Огульная клювита на Президента и его людей.
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слишком много денег влили в этот процесс...
потому и ноют... ноют... ноют...
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а це означає що ніяких кредитів МВФ ніяких інвестицій а пряма дорога до дефолту а потім коли єкономіка рухне ,кацапи нас візьмуть голими руками
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Она никогда не была прокурором, а это предусмотрено законом
Ну да, то ли дело картавый кум Пороха без юридического образования, он-то в прокуратуре с пелёнок работал, бгг
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Луценко дохренище набрал баллов на конкурсе
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Так под каким управлением находится Украина ? Кто там орет про внешнее управление и соросят ? Ооооо да это опять свинарчуки и все наши промосковские воры-олигархи дерибанят бюджет, таможню и вывод фальшивого НДСа , сосут все бюджеты на всех уровнях.
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Похоже, пора соскрябать ЭТО зелёное пятно с круглого стола вместе со следами от пуговиц халата "в горошек".
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Порохоботы везде, их много. Но только у нас их концентрация 25%,остальное 73%-одичалая отара 73%
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Уволить их в это время, когда цены на нефть упали, мир входит в состояние рецессии (если не депрессии), когда есть страх по распространению коронавируса, это очень плохие новости для тех, кто следит на ситуацией в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3182365

Что ты мелешь, балда?
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...плесень совсем скурвилась, неужели непонятно что и за вас, которые никогда из бюджета не крали и налоги исправно платили не возьмутся?!..теперь вы дебилы упоротые, вместе с дубоголовыми Зажопниками, не на крючке даже, а на гаке...ждите пидозр, если вдруг что против надумаете... "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором - Цензор.НЕТ 9672..или народ на улице вам дорогу пешую в путешествие длительное эротическое покажет в помоешных баках-мерсах и бэхах вниз по Груше и до Крещатика самого прокатитесь, и если сильно повезет, то может только пинками и фингалами обойдетесь...
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