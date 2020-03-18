 "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором

Об этом говорится в материале "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Так, эксперт аналитического центра "Атлантического Совета" Мелинда Геринг считает Ирину Венедиктову не готовой для должности Генерального прокурора Украины.

"Она - абсолютно не верная кандидатура на эту должность. Должность Генерального прокурора - одна из 5-ти важнейших должностей в стране. Она никогда не была прокурором, а это предусмотрено законом, и она является политической фигурой - третий номер в партии "Слуга народа" в прошлом году. Она даже не прошла конкурс на должность Верховного суда", - рассказывает Геринг.

Обозреватель "Атлантического Совета" не исключает, что Ирину Венедиктову назначили для того, чтобы она выдвинула обвинения против бывшего президента Петра Порошенко.

"Если это правда, если Венедиктову назначили, чтобы она выдвинула обвинения против Петра Порошенко, мы возвращаемся в старые плохие времена. Генеральная прокуратура не должна играть в такие игры ", - считает Геринг, добавляя, что у Венедиктовой ко всему прочему нет хорошей репутации.

Читайте также: "Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє"

Удивлен резкой сменой правительства в Украине и бывший чиновник Пентагона в Администрации Обамы Майкл Карпентер. Смену генерального прокурора политический обозреватель называет "плохим сигналом".

"Мне трудно понять, как в это время президент и его команда решили уволить столько людей в правительстве, которые пользуются таким большим доверием на Западе. В частности, бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. А также министров финансов, обороны, экономики, они работали над действительно глубокими системными реформами.

Уволить их в это время, когда цены на нефть упали, мир входит в состояние рецессии (если не депрессии), когда есть страх по распространению коронавируса, это очень плохие новости для тех, кто следит на ситуацией в Украине. Независимо, как проявит себя новое правительство, это очень плохой сигнал", - заключает Карпентер.

Читайте также: Венедиктова не воспитана системой, она не будет восстанавливать прокуратуру с безграничными полномочиями, - глава комитета ВР Монастырский

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта поддержала представление Президента о назначении на должность генерального прокурора и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову.

Президент своими указами назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора, освободив ее от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.