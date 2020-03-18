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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Днепр_город (2969) Зеленский (4931) Кличко (2806) местное самоуправление (156) экономика (3561) Филатов (404) COVID-19 (1155)

 "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом

Принятый Радой закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID- 19)"(№3220) лишает местные бюджеты значительной части доходов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Страны Европы выделяют на борьбу с коронавирусом миллиарды евро, а они - 100 миллионов гривен. Политики во всем мире призывают к объединению, а они сидят и до сих пор думают, как им везде захватить власть. Весь мир помогает пострадавшим городам огромными финансовыми вливаниями, а они принимают закон, который окончательно грабит местное самоуправление. Вместо помощи мелкому и среднему бизнесу они вводят льготы для олигархов. Вместо того, чтобы объединить вокруг власти мэров, региональные элиты, гражданское общество, они умоляют о помощи миллиардеров и фактически устраивают "семибанкирщину". Люди, провалившие госбюджет и уронившие промпроизводство, штампующие безумные законы, не читая их, теперь решили запустить свои грязные и кривые руки в деньги территориальных громад", - заявил Филатов.

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."Официальная позиция Ассоциации городов Украины о том, что "зелёные" ведут страну к коллапсу. Виталий Кличко, браво! Коллеги, присоединяемся", - призвал Филатов и опубликовал обращение главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кличко просит Зеленского не подписывать Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID- 19) "(№3220 ).

"АГУ отмечает: введение в действие этого закона приведет к коллапсу всей страны из-за удаления из бюджетов территориальных громад 13% их общих доходов. От местных налогов освобождается и сверхприбыльный бизнес, и предприятия, которые продолжают работать в полном объеме. Города, поселки, села, ОТГ, что сегодня выделяют сотни миллионов гривен на борьбу с пандемией (повышенные зарплаты медикам, закупка лекарств, масок, тестов, оборудование) - завтра из-за Закона № 3220 останутся без ресурсов на это! Более того, они не смогут выплачивать даже минимальные зарплаты медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ! Ассоциация городов Украины просит Президента Украины обеспечить срочную доработку этого закона до его подписания, с учетом таких предложений: ввести более действенные компенсаторы для бизнеса за счет источников государственного бюджета: НДС, налога на прибыль, акцизов; предусмотреть рассрочку по оплате за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а не введение запрета начисления по этим местным налогам; позволить органам местного самоуправления устанавливать льготы по уплате местных налогов и сборов посреди бюджетного года без применения регуляторных процедур; ввести механизмы компенсации потерь доходов местных бюджетов в соответствии со статьей 142 Конституции Украины, части 1 статьи 27 Бюджетного кодекса Украины", - говорится в обращении.

Зеленые ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182363
 
   
 Топ комментарии
 
Чим скоріше Зєйло піде у віставку - тим краще для України.
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Дякую Боже, що Філатов не зебіл!
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Москву закрывают на карантин.5 тысяч китайцев уже не только в Кунцево и Барвихе "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 267 "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 267
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Чим скоріше Зєйло піде у віставку - тим краще для України.
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Лукавый .Но ему до гени сепаратиста -далеко.Тот грабит Харьков на научной основе.
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Зеля, слухай що розумні люди кажуть і терміново закон на доопрацювання!
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А до свого *боса Бені каламойського * запад....звернутись ..?
."Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1504...
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ты отстал от жизни - они давно в ссоре
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фІЛАТОВ НЕ ПРАВИЙ!! Зєльониє відуть країну до піз...єцу.
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Порошенко спецом сдал Украину баранам плешивого КГБэшного Хмыря. "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2237
Путлер зайди в ДАУНбасс
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В Британії ніяких обмежень. За виключенням рекомендацій пенсіонерам. Джонсон сказав 70-80% перехворіє, мийте руки та не психуйте.
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Британія з усіх європейських країн підійшла до цієї проблеми найвідповідальніше і найрозумніше. Голандці-пофігісти.
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Боря! Дніпряни з тобою!
Зєлю геть. Він - ліквідаційна комісія для України. Важливо узгодити нормального кандидата на дострокові. Ось тут проблема. На днині Шевченка в Дніпрі люди зійшлись на Олені Зеркаль. Ваші пропозиції, пані і панове?
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дело серьезное....
Мэры городов называют Зелю и его команду дыбилами и проходимцами - уже в открытую и официально....
Так и до сепаратизма недалеко...- не все же мэры проукраинские такие как Филатов...
Есть Кернесы и Трухановы всякие....
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Філатову не виділили достатньо коштів для їх подальшого дерибану?
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"сухой остаток" :
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
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Давайте честно - промпроизводство у олигапрхов и падение промпроизводства это абсолютно искусственный саботаж и вредительство олигархов президенту зе, чтоб тот понимал, кто в "доме" хозяин. Вот эе и начал "помогать" олигархам, чтоб те "подняли" промпроизводство. У олигархов это отработанная технология давления на власть ещё со времён бытности премьерства Тимошенко. Помните сахарный кризис который ей, а по сути народу Украины, устроил сахарный магнат потрох? Так оттож.
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В 1914 году товарищ чЛЕНИН опубликовал статью о рюсскм гоффне и нищем быдле.Через месяц сЦарь Николашка напал на братскую Германию.Этот подвиг повторил баран Джугашвили через 27 лет...,напав на нацистскую братскую Германию Гитлера...История баранов рюсских ничему не лечит...
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Дивна річ, правдоруб Філатов критикує зелену владу, а ті замість того щоби перекрити тому кисень, спокійно терплять і обтікають. Може це одна банда - гра в злого та доброго слідчого. Тим паче, що зелені більшою мірою самі походять з Січеславщини.
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Слава богу, что есть такие люди в политике, как Филатов не боящиеся этой зеленой плесени. Давай Филя, души гадов!
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А что не так с законом? Сколько манипулятивных фраз!
А по сути - освободили плательщиков на два месяца от уплаты земельного налога, аренды за землю и налога на недвижимое имущество. Предприниматели, например, рады.
И не только одиграхи, а владельцы закрытых магазинов-кафешек-хореки.

Да, это деньги местных бюджетов.

Но ведь простаивающие объекты бизнеса действительно надо удешевлять в содержании.
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Добровольный Карантин,это ГУЛАГ Сралина,Рабинович прав,быдло должно быть в СТОЙЛЕ... "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8102
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Тобто чутка про фразу Бєні до прєзіка на недавньому сходняку "Будєш должен",таки виявилась правдою.
За десяток апаратів ШВЛ,упирям -пільги на мільярди....
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ну так это же мыролюбно и многослойно.
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Подписывать такой закон нельзя!
Пусть вернет на доработку. А за основу возьмут принятый в Германии.
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"Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов - иначе у зелёных не может получиться - Андрій Богдан: у "Слузі народу" є божевільні, психічно хворі, а руководит всеми зелёными Зеленский, о котором в Израиле говорят - Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
Как Каломойский хитро организовал выборы!!! Голосовали за Голобородька, а победил Зеленский.
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