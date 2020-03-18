 "Зеленые" ведут страну к коллапсу, - Филатов о принятых Радой изменениях в Налоговый кодекс в связи с коронавирусом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Страны Европы выделяют на борьбу с коронавирусом миллиарды евро, а они - 100 миллионов гривен. Политики во всем мире призывают к объединению, а они сидят и до сих пор думают, как им везде захватить власть. Весь мир помогает пострадавшим городам огромными финансовыми вливаниями, а они принимают закон, который окончательно грабит местное самоуправление. Вместо помощи мелкому и среднему бизнесу они вводят льготы для олигархов. Вместо того, чтобы объединить вокруг власти мэров, региональные элиты, гражданское общество, они умоляют о помощи миллиардеров и фактически устраивают "семибанкирщину". Люди, провалившие госбюджет и уронившие промпроизводство, штампующие безумные законы, не читая их, теперь решили запустить свои грязные и кривые руки в деньги территориальных громад", - заявил Филатов.

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."Официальная позиция Ассоциации городов Украины о том, что "зелёные" ведут страну к коллапсу. Виталий Кличко, браво! Коллеги, присоединяемся", - призвал Филатов и опубликовал обращение главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кличко просит Зеленского не подписывать Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (COVID- 19) "(№3220 ).

"АГУ отмечает: введение в действие этого закона приведет к коллапсу всей страны из-за удаления из бюджетов территориальных громад 13% их общих доходов. От местных налогов освобождается и сверхприбыльный бизнес, и предприятия, которые продолжают работать в полном объеме. Города, поселки, села, ОТГ, что сегодня выделяют сотни миллионов гривен на борьбу с пандемией (повышенные зарплаты медикам, закупка лекарств, масок, тестов, оборудование) - завтра из-за Закона № 3220 останутся без ресурсов на это! Более того, они не смогут выплачивать даже минимальные зарплаты медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ! Ассоциация городов Украины просит Президента Украины обеспечить срочную доработку этого закона до его подписания, с учетом таких предложений: ввести более действенные компенсаторы для бизнеса за счет источников государственного бюджета: НДС, налога на прибыль, акцизов; предусмотреть рассрочку по оплате за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а не введение запрета начисления по этим местным налогам; позволить органам местного самоуправления устанавливать льготы по уплате местных налогов и сборов посреди бюджетного года без применения регуляторных процедур; ввести механизмы компенсации потерь доходов местных бюджетов в соответствии со статьей 142 Конституции Украины, части 1 статьи 27 Бюджетного кодекса Украины", - говорится в обращении.