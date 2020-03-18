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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11870) МВФ (2816) Шмыгаль Денис (106)

 Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с МВФ проходят в селекторном режиме.

Об этом он заявил на заседании Кабмине, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, правительство проводит активные переговоры с МВФ о выделении помощи.

"Вчера состоялась встреча с послами стран "Большой семерки". Вчера и каждый день проходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации", - сообщил он.

Также премьер заявил, что есть определенные распоряжения министру финансов.

"Надеемся в ближайшее время на позитивный результат. Месседжи и обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивные", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделит дополнительные 70 млн грн на средства индивидуальной защиты, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3182362
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ висунув ще одну вимогу - посадити вбивцю Еріки
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Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

Helgi Sharp
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надежды юношей питают... Пока Беню не посадите, - никаких денег!
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МВФ висунув ще одну вимогу - посадити вбивцю Еріки
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так простите ..испражнения также идут вперед или назад... в зависимости кому как понимание.....
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Вчера Зе собирал олигархов. Тех, кого обещал сажать и грозился вешать. Слёзно просил денег. Прямо признал, что выполнение бюджета за первый квартал провалено полностью - недополучено около 25%. Обращение к МВФ блеф, дымовая завеса - фонду сейчас не до Украины. "Спасать" её, выполняя функции президента, будут олигархи. О цене вопроса (Приват, разворот на российские рынки, внутриукраинские преференции) можно лишь догадываться, но Зе теперь их должник. Кровник. Олигархическая система, которая по обещаниям должна была быть разрушена, теперь зацементирована. И Вова, идя ко дну в этом тазике с цементом, пишет какие-то письма...

Helgi Sharp
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І той рік ви так казали. А ще казали, що стопудово у грудні МВФ надасть транш по новій програмі... І самокатчик з найвеличнішим себе п'ятою в груди били і зуб давали.... А оно вона чо! Вже березень, а транш в травні - під загрозою. Керівникі, мля!
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надежды юношей питают... Пока Беню не посадите, - никаких денег!
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попрошайничайте может под коронавирусный шумок и на клянчите денег Заткнёте дыры в бюджете ненадолго Ну то что гривна по 35 минимум до конца года будет мы уже поняли
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Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат - сторговались видно же за какой бесценок отдадут нашу землю?
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Это какой-то сюрреализм,театр абсурда. Президент втирает про 10 человек в маршрутке, премьер радуется, что ещё немного, ещё 589 вёдер - и золотой ключик будет у него в кармане. А в это время уже пошёл отсчёт последних дней Помпеи (но не Украины).
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Шмыгаль, посмотри новость на этом ресурсе в 12:38,об отношении к Венедиктовой на Западе и то это означает для Украины.
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Зелохімпічмета, зешмигаля і зерозумкова та зеклованів слуг кацапів у відставку, довічно і в Ростов.
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