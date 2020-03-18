 BlaBlaCar перестал показывать автобусные маршруты, поиск поездок на автомобиле по-прежнему доступен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это значит, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления. Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях, поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - сказано в сообщении.

В то же время в компании рекомендовали пользователям действовать в соответствии с положениями национальных и местных властей и правил профилактики, чтобы принять предложенные меры предосторожности.

"Это включает в себя и ограничение путешествий в пределах Украины", - отмечается в сообщении платформы.

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