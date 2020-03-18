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 Политика Украины, Происшествия
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 Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова

У нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Официально: диагноз коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа "Довира". Ему 44 года, недавно посещал Италию", - написал он.

По его словам, парламент должен приостановить работу минимум на две недели в режиме сессии. Либо всех депутатов надо обеспечить средствами биологической защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатская группа "Доверие" заявила, что будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке

Источник: https://censor.net.ua/n3182357
 
   
 Топ комментарии
 
таки да...и поручкался и пошмаркался...по "дышал" )))))
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Нехер по Итилиям шляться! Расстрелять!!!
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Премьер-министр Денис Шмыгаль контактировал с народным депутатом из группы "Доверие" Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.
Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 4598 Коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова - Цензор.НЕТ 3787

Снимок встречи Шахматная и шныряли был сделан 6 марта, на тот момент депутат уже был больным коронавирус COVID-19. Таким образом, после контакта с инфицированным парламентарием, Денис Шмыгаль также мог заразиться опасной болезнью.
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На Інтерфаксі Шахов, каже що вони самі ЗЄбіли коронавірусні!
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Шахов тебе задание расцеловать всех Рыгов , Ермака , Медведчука . даже твое рыговское нутро простим .
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Надеюсь он там хорошо почихал среди своей группы.
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Пора депутатам об"явити імпічмент президенту, який посягнув на їх життя і здоров"я, вимагаючи працювати в сесійному режимі.
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