 "Разговоры о том, чтобы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство", - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Милованов подчеркнул, что нужно получить программу МВФ: "Без программы МВФ экономический кризис в Украине будет намного сильнее. С большой вероятностью значительно вырастут цены на продукты и повысится курс валют. Это приведет к полной потере рейтинга власти и политических последствий. Сначала на местных выборах. А потом возможно и на национальном уровне".
"Разговоры о том, что бы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это "вредительство". Я согласен с Тимоти Ешом, который в недавнем письме сказал, что эти идеи распространяют или идиоты или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять, создать хаос и панику и заработать на этом", - написал он.
Также Милованов напомнил, что для получения транша от МВФ надо выполнить еще два условия: "Нужно принять банковский закон, который не позволяет возвращения обанкротившихся банков и ограничивает компенсацию бывшим владельцам (это, на самом деле о Приватбанке)... Желательно также принять закон об обороте земли. Но этот закон прежде всего необходим для экономики Украины".
Вместе с тем экс-министр отметил, что также существуют полностью необоснованные идеи о том, что можно взять деньги где-то у других партнеров (других стран, местного бизнеса, олигархов и т.д.): "Этого не произойдет (возможно, за исключением России, но это мы уже делали и последствия всем известны). Во время кризиса финансовые рынки закрываются, а частные инвесторы становятся более осторожными. Поэтому роль международных финансовых институтов в финансировании Украины становится более весомой. Часто они становятся единственным источником финансирования под приемлемые проценты".
Тільки бородата бабуся бєбєня вважає, що дефолт робити можна й треба!
Сами, всё сами. Радует, это трудный путь обучения управлением государством. Лет через 5, на второй срок, человек уже не будет допускать такие детские ошибки.
Хозяин всё просил " Не надо на моей квартире учиться класть кафельную плитку."
Пока за нитки дергают - они живут.
це ж казав галабародька!
Зрозуміло, що це нереально.
Тому кредиту МВФ - не буде.
Залишився ринок землі - віддати за безцінь іноземцям всю землю, і тоді, можливо, нам ще дадуть декілька мільярдів кредиту під відсотки.
Є ще боротьба з корупцією і конфіскація незаконно отриманих коштів, але тоді доведеться тих же Порошенка, Яценюка, Турчинова і Гройсмана посадити до в'язниці і роздягнути до нитки.
Скоро комедія перетвориться на драму
Все кругом барыги а ты ***** работяга! Все на тебе наживаются!
Если дорого - не покупай! Тебе кто-то обязан продавать в убыток?
Навпаки, ідіоти не здатні уявити функціонування національної економіки без стимуляції з боку МВФ. Так само як алкоголік не уявляє життя без горілки, а радянський економіст-прохфесор без драпця.
Переговоры Голобородько с МВФ