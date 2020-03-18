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Все про:бизнес (1272) вирус (501) карантин (447) налоги (2755) реформы (3490) Дубилет (22)

 Кризис как катализатор: Дубилет призвал к проведению налоговой реформы в условиях пандемии COVID-19

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет призвал правительство провести смелую налоговую реформу и в качестве стимулирования бизнеса заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубилета в фейсбуке.

"Смелую налоговую реформу проводить в этом году нужно в любом случае. И кризис тут может выступить катализатором. Нужно этим воспользоваться", - написал он.

По мнению Дубилета, налоговая реформа должна предусматривать упрощение администрирование налогов и снижение давления на бизнес, а также стимулировать рост экономики в результате увеличения инвестиций и детенизации.

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По его словам, Украине следует сделать постоянными меры по поддержке бизнеса.

"Хочешь не хочешь, Украине придется, наконец, начать менее консервативную монетарную политику и насыщать экономику деньгами. Возможно, нам удастся получить международную помощь. И направлять все возможные ресурсы на запуск экономики. Желательно, не сырьевой. Ну, например, введение вместо налога на прибыль налога на выведенный капитал", - указал Дубилет.

Дубилет также привел пример отмены НДС для капитальных инвестиций как кардинальной меры для стимулирования бизнеса.

Кризис как катализатор: Дубилет призвал к проведению налоговой реформы в условиях пандемии COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182355
 
 
 Топ комментарии
 
один был вменяемый и того выгнали....
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Спасибо. После сентябрьских изменений за 3 месяца закрылось 300000 ФОП. К октябрю закроются еще 600000. Мы полностью поддерживаем решения нашего правительства по геноциду населения. Да здравствует монополия и олигархи.
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А им не надо вменяемых, им надо ПРЕДАННЫХ.
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один был вменяемый и того выгнали....
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А им не надо вменяемых, им надо ПРЕДАННЫХ.
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ДИбилет налоги будут платить ЗОМБИ и завидовать мертвым....
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дУБІЛЄТ -скатіна в кубі. Йому головне, побільше прибутків великому бізнесу. А от доля 95%українців - йому по х... барабану.
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а 95% украинцев выводят капитал???..петрляксеич, ринатлеонидыч, бенбенционыч...это вы????))))
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тупілєт, треба найшвидше проводити реформу по утилізації рукожопів, які прийшли до влади.
Бо з вами, ідіотами, країні буде гаплик
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Спасибо. После сентябрьских изменений за 3 месяца закрылось 300000 ФОП. К октябрю закроются еще 600000. Мы полностью поддерживаем решения нашего правительства по геноциду населения. Да здравствует монополия и олигархи.
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Ещё один деятель усе продать. Наоборот, в условиях пандемии повышенные расходы. Значит, крупные производители должны нести тройную ответственность за страну, из которой качают деньги. Значит, втрое повысить налоги на крупный капитал.
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У нас весь великий капітал "збитковий", навпаки "тримаються" завдяки державним дотаціям.
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Ви вже провели попередній перепис населення .Всі вражені від результатів.
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Oleg Manko

Ви вже провели попередній перепис населення .Всі вражені від результатів.Кризис как катализатор: Дубилет призвал к проведению налоговой реформы в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 5038
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Шанс упущен! Новые налоги и ставки должны вводиться за пол года но начала нового финансового года, т.е. до 1 июля этого года!
Ясно, что до этого срока никто уже ничего не успеет сделать: разработать, обсудить, принять и т.п.
П.С. Такую идею сразу высказывал Лёха на самокате, но она накрылась, как и 40% рост ВВП за 5 лет.....
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Так а что слабо монобольшинством поменять любые строки ? Было-бы желание, а его нет.
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потрібно зробити податкові канікули та пільги не тільки для ФЛП, а й для інших підприємств.
вже почалася криза неплатежів, скоро багатьом підприємтвам буде нічим платити зарплатню на налоги
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Ахметка пусть раскупоривает свои офшоры,вместе с петрушкой задеревенелой. Ветошью прикинулись.
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Да и главзебил не спешит из своих офшоров деньгу доставать...зеленой ветошью прикидывается...
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Кто о чем, а Дубилет о бабках.
Дубилет, денег нет, иди домой.
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Умножать мы не бросим! Наш коэффициент - ноль, точка, восемь, восемь.
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