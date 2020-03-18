 Заседание Кабинета Министров. ВИДЕО

Цензор.НЕТ предалагает прямую трансляцию заседания.
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Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский
Кабинет министров выделил более 2 млрд гривен на автобусы, столовые и оборудование для школ
Перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, - эксперты
Кабинет министров выделил 32,5 миллиона гривен на международный аудит "Укроборонпрома"
Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко
Ну, не дебіл?... - як і кожен зебіл...
Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.