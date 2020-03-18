 Заседание Кабинета Министров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предалагает прямую трансляцию заседания.
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Первое пленарное заседание Верховной Рады 9 созыва. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Брифинг по результатам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Порошенко проводит митинг на Майдане Незалежности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Гончарук представляет в Раде программу деятельности правительства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Ну, не дебіл?... - як і кожен зебіл...
Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.