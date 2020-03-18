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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11870) Шмыгаль Денис (106)

 Заседание Кабинета Министров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проходит заседание Правительства.

Цензор.НЕТ предалагает прямую трансляцию заседания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182350
 
 
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Потрібно прийняти вольове рішення про заборону буть якого відчуження чи переведення валютних коштів за кордон, в тому числі за рахунок погашення боргів у зв'язку з надзвичайною ситуацією та епідеміологічною загрозою в Україні.
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хех, Шмигаль каже, що українська фінансова криза - це наслідок кризи світової...

Ну, не дебіл?... - як і кожен зебіл...
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А чого вони без масок? Це хіба не порушення закону?
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Теперь окончательно ясно почему закрыли метро- когда будут принимать дерибан земли во время войны, кризиса и эпидемии, перекроют кварталы и никто не помешает работать верховной зраде.
Народу нужно достать номера машин этих зе-депутатов, они ведь ехать домой будут тоже на авто, и по одному блокировать на дороге и спрашивать по мужски.
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Слава Богу новые столбы , говорят Кличко поставил.
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Чого це вони вийшли з підпілля? Для того, щоб , як зазвичай, перекласти відповідальність за знищення економіки України на світову кризу?
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