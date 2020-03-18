EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  6408  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (447) Киевская область (1882) ОГА (1619) чрезвычайное положение (133) COVID-19 (1155)

 Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен в Киевской области, - ОГА

На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации сегодня в связи с коронавирусом было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом Covid-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуации природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инфицированный коронавирусом житель Киевщины, который прибыл из-за границы, сейчас находится на самоизоляции, - ОГА

Так, руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОДА Максима Ионова.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19", - отметил временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Источник: https://censor.net.ua/n3182349
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"пандемия" коронавируса в Австралии убила аж 6, прописью ШЕСТЬ, стариков.
Несмотря на то, что я скорблю об их смерти от старости (в старости помирают и после перелома бедра, причем с легкостью), но прекрасно осознаю, что вероятность помереть, будучи задавленными тележкой в супермаркете в битве за собачьи консервы во много раз выше.
 показать весь комментарий
 
 
С нетерпением жду столь любимого рептилидами развлечения: превращения людей в зверье.
Это когда за пачку пельменей бьют в магазинах ногами, как в Перестройку.

В южном Сиднее на днях две бабы уже дрались за пачку туалетной бумаги.
И почему я не удивлена, что это именно южный Сидней?
Странно было бы, если северный.
Хотя все возможно.
Но еще интереснее будет, когда Народно-Освободительная Армия Китая, которая придет освобождать Австралию от коронавируса, начнет прокручивать в мясорубке левацких писак-журналистов. Вот это будет развлечение, так развлечение, от я налюбуюсь.

Эти жалкие явки не понимают, что предатели никому никогда не нужны, и что предателей всегда убивали, после того, как они выполнили свою работу, правило есть такое, потому что "предавший единожды предаст опять".

Плохо относятся леваки к своей профессональной деятельности, невнимательно изучают историю Компартии Западной Украины. Те тоже работали на рябого Йосю, приближая его приход, думали, что при нем они будут "смотрящими" за Украиной (как леваки думают, что они будут "смотрящими" за Австралией при китайцах), да первыми пошли при Йосе под нож, Зачем они были нужны Йосе (как и австралийские леваки Китаю), у них свои кадры есть, родные, выпестованные, проверенные.
 показать весь комментарий
 
 
Для меня загадка, почему люди начинают скупать именно туалетную бумагу?
 показать весь комментарий
 
 
Это загадка номер один на сегодня Режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом введено в Київській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9092 Уже столько мемов на этот счет гуляет.
 показать весь комментарий
 
По приезде в Австралию мы жили первые три месяце в районе Сиднея под названием Auburn, там была квартира, предоставляемая международным агенством по миграции.
Меня поразили мусульманские тетки, скупавшие пачаками туалетную бумагу в супермаркетах (это был мусульманский район). То есть туалетная бумага занимала основную часть их тележек, пачка на пачке. То ли большие семьи у них, то ли культурная особенность такая,

то ли туалетная бумага ассоциируется у населения с гигиеной, я не знаю. Это проблема для этнографов. Правда, сейчас скупают все: от соли до собачьих консервов (не пробовала на вкус пока, не знаю, но думаю, что все впереди).
 показать весь комментарий
 
Возможно, вытертый зад ассоциируется для них с понятием гигиены?
Биде непопулярны, их в домах нет, по крайней мере массово, оттого и туалетная бумага.
Кроме того, туалетной бумагой можно вытирать нос, использовать ее за столом в качестве салфеток и даже писать на ней записки.
Короче, без нее не прожить.
 показать весь комментарий
 
Тому що туалетний папір використовують замість рушників. Це небезпечніше, ніж звичайні рушники для рук та не поширює антисанітарію. Я користуюсь паперовими рушниками, коли скінчаться перейду на туалетний папір.
 показать весь комментарий
 
И расстрел кто без намордника.
Примечание:порохнявым шлюхам намордники не одевать! Зараза к заразе не пристаёт. Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен в Киевской области, - ОГА - Цензор.НЕТ 1138
 показать весь комментарий
 
"ОА" - Вы уже пришли обсервацию?
Очень подозрительно проходит ход ваших мыслей. 🤯
 показать весь комментарий
 
я всё понимаю, но разве это не через щур? сколько в Киевской области больных короной? какая-то странная ситуация
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх