 Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен в Киевской области, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом Covid-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуации природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ОГА.
Так, руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОДА Максима Ионова.
"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19", - отметил временный исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Несмотря на то, что я скорблю об их смерти от старости (в старости помирают и после перелома бедра, причем с легкостью), но прекрасно осознаю, что вероятность помереть, будучи задавленными тележкой в супермаркете в битве за собачьи консервы во много раз выше.
Это когда за пачку пельменей бьют в магазинах ногами, как в Перестройку.
В южном Сиднее на днях две бабы уже дрались за пачку туалетной бумаги.
И почему я не удивлена, что это именно южный Сидней?
Странно было бы, если северный.
Хотя все возможно.
Но еще интереснее будет, когда Народно-Освободительная Армия Китая, которая придет освобождать Австралию от коронавируса, начнет прокручивать в мясорубке левацких писак-журналистов. Вот это будет развлечение, так развлечение, от я налюбуюсь.
Эти жалкие явки не понимают, что предатели никому никогда не нужны, и что предателей всегда убивали, после того, как они выполнили свою работу, правило есть такое, потому что "предавший единожды предаст опять".
Плохо относятся леваки к своей профессональной деятельности, невнимательно изучают историю Компартии Западной Украины. Те тоже работали на рябого Йосю, приближая его приход, думали, что при нем они будут "смотрящими" за Украиной (как леваки думают, что они будут "смотрящими" за Австралией при китайцах), да первыми пошли при Йосе под нож, Зачем они были нужны Йосе (как и австралийские леваки Китаю), у них свои кадры есть, родные, выпестованные, проверенные.
Меня поразили мусульманские тетки, скупавшие пачаками туалетную бумагу в супермаркетах (это был мусульманский район). То есть туалетная бумага занимала основную часть их тележек, пачка на пачке. То ли большие семьи у них, то ли культурная особенность такая,
то ли туалетная бумага ассоциируется у населения с гигиеной, я не знаю. Это проблема для этнографов. Правда, сейчас скупают все: от соли до собачьих консервов (не пробовала на вкус пока, не знаю, но думаю, что все впереди).
Биде непопулярны, их в домах нет, по крайней мере массово, оттого и туалетная бумага.
Кроме того, туалетной бумагой можно вытирать нос, использовать ее за столом в качестве салфеток и даже писать на ней записки.
Короче, без нее не прожить.
Примечание:порохнявым шлюхам намордники не одевать! Зараза к заразе не пристаёт.
Очень подозрительно проходит ход ваших мыслей. 🤯