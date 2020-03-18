 Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала глава таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Говорить, что коронавирус не влияет на торговлю, было бы, мягко говоря, наивно и безответственно. Статистика по Китаю за февраль свидетельствует о существенном падении промпроизводства, выше ожидаемого уровень безработицы, падение товарооборота и тому подобное", - отметил он.

По словам Нефьодова, негативный эффект будет, но оценить его пока довольно сложно, поскольку существенные ограничения в торговле начались с прошлой недели - страны с разной интенсивностью начали перекрывать свои границы.

"Принимая решение о закрытии 94 пунктов пропуска, мы старались максимально сделать это так, чтобы не пострадал ни импорт, ни экспорт. Несмотря на это, в общем объемы импорта в Украину все же снизятся. Насколько критично? Это будет падение двух-трех недель или в масштабах года, пока сказать сложно", - объяснил Нефьодов.

Нефьодов добавил, что не считает, что падение международной торговли будет критическим: "Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим".

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