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 Политика Украины
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 Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов

Пандемия коронавируса существенно повлияет на экспорт и импорт товаров из и в Украину, однако пока оценить такое влияние очень сложно.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала глава таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Говорить, что коронавирус не влияет на торговлю, было бы, мягко говоря, наивно и безответственно. Статистика по Китаю за февраль свидетельствует о существенном падении промпроизводства, выше ожидаемого уровень безработицы, падение товарооборота и тому подобное", - отметил он.

По словам Нефьодова, негативный эффект будет, но оценить его пока довольно сложно, поскольку существенные ограничения в торговле начались с прошлой недели - страны с разной интенсивностью начали перекрывать свои границы.

"Принимая решение о закрытии 94 пунктов пропуска, мы старались максимально сделать это так, чтобы не пострадал ни импорт, ни экспорт. Несмотря на это, в общем объемы импорта в Украину все же снизятся. Насколько критично? Это будет падение двух-трех недель или в масштабах года, пока сказать сложно", - объяснил Нефьодов.

Нефьодов добавил, что не считает, что падение международной торговли будет критическим: "Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим".

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Источник: https://censor.net.ua/n3182348
 
 
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Уберите этого человека. У нас 6 суток машина заехать не может. Транзит между странами закрыт. Вчера даже официально заявили что пытаются договориться о транзите с Венгрией. Зачем вы держите этого дурака?
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ідіот, підприємства зупиняються, економіки вже нема, долар скакне за хмари, а за ним - ціни.
А ти все не бачиш, бо дурний та сліпий
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він в депресії - всі стріп клуби позакривалися Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2738
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Це той, хто вже вже в грудні 2019 знищив контробанду? І яка довіра до слів цього мудака?
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Уберите этого человека. У нас 6 суток машина заехать не может. Транзит между странами закрыт. Вчера даже официально заявили что пытаются договориться о транзите с Венгрией. Зачем вы держите этого дурака?
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"Повода для паники, что экономика остановится, мы не видим".Источник: https://censor.net.ua/n3182348

воно, навіть, не знає, що економіки вже нема Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5665
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є в нас унікальні люди - які, за півроку, здатні просрати все
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та таких більшість, от навпаки - мистецтво.
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"в общем объемы импорта в Украину все же снизятся". Источник: https://censor.net.ua/n3182348

Сюда - фига. А отсюда - всем всё? Значит и не экспортируйте!! Головой думайте уже там...
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ідіот, підприємства зупиняються, економіки вже нема, долар скакне за хмари, а за ним - ціни.
А ти все не бачиш, бо дурний та сліпий
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Китай полностью перешел на американскую нефть,РАБссия в ЖО...
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А есть у нас наказание для гос служащих за систематическую ложь. Так как вот этот дядя с первого дня на посту несет ахинею, а его действия уже обходятся падением ВВП с +4,6% в Сентябре до - 0,5% в Январе. Какие потери февраль и март даже представить тяжело.
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С праздником рюсские бараны Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9824плешивого ПЕДОФИЛА,ВЕЧНО ЗЕЛЕНОГО ДЕБИЛА
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Не делайте глупых прогнозов и заявлений как придурок на самокате и дибилы от экономики , и заберите тетю из Санжар с экранов раздающая советы что делать ,что делать она уже сделала
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Эпоха бедности закончилась 19 мая.Скоро год как вы живете среди Коломойского Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6587 и Ахметова.А цирк 95 гоффноквартал Шапито продолжается
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73% будете жевать вместо хлеба и колбасы по 2_10 Коронавирус не повлияет на международную торговлю Украины, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8061
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Какой же это бред... кто в эту чуйню верит-то? Ах да, зебилы...
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