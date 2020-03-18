 Двух человек проверяют на коронавирус в Винницкой области: один из них контактировал с инфицированным, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации (ОГА), передает Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области снято 4 подозрения на коронавирус, путем верификации этого заболевания постановкой полимеразно цепной реакции вирусологической лабораторией лабораторного центра, где не подтвержден ни один случай Covid 19. Однако есть два новых подозрения на Covid-19, один человек прибыл с эпидемической территории, второй контактировала с лицом, у которого подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас пациенты находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, состояние пациентов стабильное.

Кроме того, определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

Как сообщалось, 17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).