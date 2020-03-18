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 Два замдиректора "Электротяжмаша" организовали "схему" с ущербом в 13,7 млн грн, - САП

По версии следствия, подозреваемые продавали запчасти в Литву через фирму-прокладку в Чехии, а половину полученной прибыли клали себе в карман.

В результате действия этой коррупционной схемы заводу "Электротяжмаш" был нанесен ущерб в сумме 13,7 млн.грн. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Сегодня всем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сказано в сообщении.

По версии следователей, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Чехии, организовали продажу запчастей компании из Литвы.

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Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдвое дороже - за 1 млн. 220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн, что подтверждается результатами экспертиз.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

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Два замдиректора Электротяжмаша организовали схему с ущербом в 13,7 млн грн, - САП 01Два замдиректора Электротяжмаша организовали схему с ущербом в 13,7 млн грн, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182344
 
 
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Поскільки проявів корупції в країні не зменшується,а кількість органів боротьби з нею доведено аж до шести, є думка,що на утримання тих всіх структур витрачається більше ніж вони повертають в казну.Виникає необхідність запровадження,як вимушений захід - смертної кари в країні за корупцію. Два замдиректора "Электротяжмаша" организовали "схему" с ущербом в 13,7 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 9864
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