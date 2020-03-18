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 Политика Украины
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 "Укроборонпром" восстанавливает производство аппаратов ИВЛ на "Буревестнике" в Киеве, - замгендиректора Бондарь

Государственный концерн "Укроборонпром" работает над восстановлением производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Киевском государственном заводе "Буревестник", сообщил заместитель гендиректора госконцерна по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Стараемся сделать свой вклад в борьбу с пандемией. Мустафа Найем (замгендиректора "Укроборонпрома". - Ред.) сейчас занимается восстановлением на "Буревестнике", а ДП "Новатор" - сделать фокус на выпуске масок", - сообщил Бондарь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь руководитель одесского благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова отметила, что очередь на предзаказ ИВЛ на "Буревестнике" – три недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы

Как сообщил, в свою очередь Найем, "Новатор" (Хмельницкий), который специализируется на выпуске радиолокационных комплексов, навигационной аппаратуры и средств связи, недавно стал сертифицированным производителем медицинского оборудования, в частности, аппаратов ультрафиолетового облучения для безопасного обеззараживания больших помещений и поверхностей.

По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство и запустило пошив медицинских марлевых повязок для нужд самого предприятия и других участников "Укроборонпрома": уже изготовлено около 20 тыс., планируется увеличить число масок до 100 тыс.

"Параллельно на предприятии готовятся к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3. Сейчас идет установка новой линии производительностью до 3 млн спецсредств ежемесячно", – сообщил Найем.

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КГЗ "Буревестник" создан в 1967 году как составная часть ВПК Украины для производства сложных радиолокационных систем для судостроительной промышленности СССР. Специализируется на производстве высокотехнологичной медицинской аппаратуры, в частности аппаратов ИВЛ ("БРИЗ"), стерилизаторов, медицинского оборудования и специальной медицинской мебели. Производство медицинской аппаратуры сертифицировано.

Завод вошел в состав "Укроборонпрома" в 2010 году с созданием госконцерна, а в ноябре 2011 года было возбуждено дело о его банкротстве по инициативе подразделения "Киевэнерго".

Источник: https://censor.net.ua/n3182343
 
 
 Топ комментарии
 
коронавірус вже декілька місяців лютує, - чого так спішити?)
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По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство - А до объявления карантина нельзя было переориентировать??? Как минимум уже месяц, после шоу в Санжар рассказывали что все прекрасно, всем обеспечены...
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те кто живет на позняках, знает насколько ничтожно выглядит завод "буревесник". там лет 8 вообще люди не появлялись. внутри, все ветхое и уже пришедшее в негодность после стольких лет простоя. теперь вопрос: как эти придурки там собираются производить, а самое главное, кто будет производить если персонала нету? лучше б у наема и лещенко выгнали с работы, а на их годичную зарплату накупили апаратов.
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Что, неужели еще не все промпредприятия в ТЦ переделали? Дебилы...
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Мустафа, меня волнует вопрос:

Что думает Оборонпром насчет презервативов для многих и многих Новых Санжар ?
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коронавірус вже декілька місяців лютує, - чого так спішити?)
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вы предлагаете продолжить хайп в Санжарах ?

интересная ЗЕльоная фишечка
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По его словам, после объявления карантина предприятие экстренно переориентировало производство - А до объявления карантина нельзя было переориентировать??? Как минимум уже месяц, после шоу в Санжар рассказывали что все прекрасно, всем обеспечены...
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комплексов так и не сделали..зато по маскам отчитаются...фееричные идиоты....
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те кто живет на позняках, знает насколько ничтожно выглядит завод "буревесник". там лет 8 вообще люди не появлялись. внутри, все ветхое и уже пришедшее в негодность после стольких лет простоя. теперь вопрос: как эти придурки там собираются производить, а самое главное, кто будет производить если персонала нету? лучше б у наема и лещенко выгнали с работы, а на их годичную зарплату накупили апаратов.
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Это точно! Что то не орут как при Порохе про зраду и вопросов не задают где дел мародер радуцкий и земляки маски 10 миллионов.Собираются выпускать 100000 тысяч в месяц,это надо сколько лет,что бы навыпускать 10 миллионов?
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Опа ча! Таки можем делать? И не только рапс?
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А кто ответит почему этого не было сделано в январе и где делись 10 миллионов масок?
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет . Точка.
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