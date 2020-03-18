EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  186  9
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2304) Крым (22510) Путин (25500) Симмонс Мелинда (8)

 Великобритания никогда не признает аннексию Крыма, - посол Симмонс о поездке Путина на оккупированный полуостров

Великобритания не признала и не будет признавать аннексию Крыма Россией, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Крым сегодня будет иметь "посетителя" (президента РФ Владимира Путина. - Ред.). Поэтому именно сейчас важно напомнить всему миру о том, что Россия незаконно аннексировала Крым у Украины шесть лет назад. Великобритания не признает и никогда не признает этот акт беззакония", - написала она в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ совершит рабочую поездку на оккупированный Крымский полуостров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин с двухдневным визитом посетит оккупированный Крым

Великобритания никогда не признает аннексию Крыма, - посол Симмонс о поездке Путина на оккупированный полуостров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182337
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эрика зеленская занята, сестру душит.
 показать весь комментарий
 
Мир работает на Украину, один янелох трудиться над снятием санкций с московии. Путинский жополиз.
 показать весь комментарий
 
если бы признала - я бы охренел...!
один из гарантов гребанного Будапештского меморандума...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх