 Великобритания никогда не признает аннексию Крыма, - посол Симмонс о поездке Путина на оккупированный полуостров

"Крым сегодня будет иметь "посетителя" (президента РФ Владимира Путина. - Ред.). Поэтому именно сейчас важно напомнить всему миру о том, что Россия незаконно аннексировала Крым у Украины шесть лет назад. Великобритания не признает и никогда не признает этот акт беззакония", - написала она в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ совершит рабочую поездку на оккупированный Крымский полуостров.

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