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 Политика Украины
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 Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, документ был возвращен в Раду с подписью президента 18 марта.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

За принятие законопроекта №3219 целом проголосовали 344 народных депутата.

Закон предусматривает создание правого основания для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечения коронавирусной болезни (COVID-19), в частности:

- проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом Украины "О публичных закупках", 100%-процентную предоплату за такие товары, работы и услуги, освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Такие нормы будут иметь временный характер, и действовать 3 месяца.

- комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), а именно: возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства; запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены); отнесение юридического факта введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам; продление сроков получения и предоставления административных и других услуг; запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.

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Закон включает в себя поручение правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространение болезни, до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности;

Изменения также коснуться Уголовного кодекса Украины. Предполагается введение административной ответственности за самовольное оставление места обсервации или карантина человеком, который может быть инфицирован коронавирусом, а также повышение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Установление административной ответственности за необнародование информации о проведенных согласно этому закону публичных закупках.

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Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн. - Ред.), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3182336
 
 
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Щоб Зєйло не підписувало - все рівно він крайній. В турборежимі можна було б прийняти і щось корисне для України. Народна приказка - "НЕМА УМА- ВВАЖАЙ КАЛІКА".
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Заработали на перепродаже масок.
Теперь заработают на штрафах водителей .
Барыги это неизлечимо..........................................
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Когда в аптеках появятся маски г-н Зеленский? Или может зебилы знают?
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Поки дочекаєтесь то і вимрете. А самим зробити слабо?
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О, Господи.
Эти маски не имеют никакого смысла.
Ну, оденьте детскую, в виде зайчика или лисички, раз так хочется.
Или Микки-Муса - и можете смело идти в президенты.
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Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу

Просто перестать кашлять.
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Мені цікаво в законі є пункт - евакуація песика Міши з Ухані? Чи знову кинули своїх? Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу - Цензор.НЕТ 6911
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Це тільки початок колапса яку влаштують нам зелене лайно..Все через анальний проход..зато сабаков вже отримав 70 млн на маски а в аптеках хер..Сподіваюсь що цю зелену владу народ змете незабаром.
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Гениальный зелебобик совет дал читайте книжки и кино смотрите !!!

В Киеве ожидаемый дурдом. Народу кучи. Уехать сложно. В транспорт набивается масса людей. Отличный карантин и борьба с распространением инфекции. Народ в недоумении зачем было закрывать метро ? Не задавайте вопросов.

Автобусная остановка Зато в метро не заразятся !!! Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу - Цензор.НЕТ 3995

Создаётся устойчивое мнение, что пианист борется не против пандемии, а совсем наоборот !
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А може коронавірус зайде в Україну, подивиться на весь цей бардак і скаже: Ну його нах, мені тут робити нічого!))
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Сегодня в Киеве в общественный транспорт пускают только в масках.

Их вы можете получить у Радуцкого
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Автобиографический фильм по биографии Зеленского: Путешествие рукожопа и его криворуких друзей.
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Галопирующими темпами к итальянским поазателям
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Взагалі мені цікаво - чи є в зекоманді хоч одна людина, яка проходила в школі чи у інституті курс ЦО, бо я на 100% переконаний, що Зеля і гадки не має про таку науку, бо став юристом, не за кафедрою, а на танцюльках на гастролях. Нарід - оце чудо обрали ви, вмощуйтесь зручненько і отримуйте задоволення. Абинепорошенко.
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ЗАКОН! ? а може є ще якісь постанови там чи рішення - воно усьо по большому дєлаєт і страну сдайот і законами опєріруєт
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оно і виглядіт ПРі етом по-большому ужасно на своєй царской трібунє в ВР , когда єго нещадно критикують там внизу...
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-Товарищ прапорщик! Остановітє поєзд!
-Поєзд стой, раз-два!

Заборонити - то найлегше, а от забезпечити виконання - то потребує зусиль. Але керманичам теє до дупи - вони просто будуть карать, а ви, мудрий нарід, робіть що хочете для виконання заборон, якщо немає бажання бути покараним. Совок в чистому вигляді
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