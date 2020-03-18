EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Фоторепортаж
  46521  366
Материалы по теме:
Все про:вирус (513) карантин (447) Киев (18726) Метрополитен (680) COVID-19 (1155)

 Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок. ФОТОрепортаж

В первый день прекращения работы столичного метро на остановках общественного транспорта образовались очереди людей, которые не помещаются в переполненные автобусы и маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, реалии серьезно отличаются от кабинетных разговоров чиновников о различных запретах. Например, так происходит проезд в общественном транспорте - без масок и ограничений по количеству пассажиров", - говорится в комментарии "Киева Оперативного" к опубликованным фото.

При этом, как отмечается, в большинстве случаев люди говорят, что готовы не нарушать правил, только если бы создали такие условия (выдал маски, увеличил количество наземного транспорта и т.д.), а не просто начали запрещать.

Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 01
Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 02
Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 03
Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 04
Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 05

Читайте также: Во время карантина участковые полицейские будут навещать пожилых людей, - Нацполиция

Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 06
Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 07
Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 08Киев без метро: переполненные маршрутки, толпы на остановках и люди без масок 09

Фото - Транспорт Києва/FB 

Читайте также: В первый день без метро Киев остановился в пробках: сложнее всего добраться в центр с Левого берега. КАРТА

Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3182334
 
 
 Топ комментарии
 
Зробили навпаки амаргедон..
 показать весь комментарий
 
Вагонах метро в час пик, последние пару дней была плотность людей в 10 раз меньше, чем в этих маршрутках, меро стабильно проветтривается и дизенфицируется.

Ну 73% мрази, расскажите почему метро опаснее во этого зеленого колапса?
 показать весь комментарий
 
Потому что идиотов нельзя ставить во главе страны. Вам известно, чтобы где либо кроме нашей страны из-за коронавируса закрыли метро?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Ну, и где же аваковские псы с многотысячными штрафами? Где снижение налоговой нагрузки на период карантина? Власть ******** клоунов, бездельников и **********. Ну, жрите, сами ж выбрали
 показать весь комментарий
 
 
у вас наверное уже 5-6 тыс зараженных. блин как же хреново жить в такой стране, где людей даже тестировать нормально не могут...
 показать весь комментарий
 
 
В Італії на сім'ю 2-3 машини,автобуси пусті,а це просто жесть...
 показать весь комментарий
 
 
....цікаво це що дійсно Зе і його радники вважають що коли закрили метрополітен то в такий спосіб як показано на фото буде менше заражень....якось сумнівно це і більше воно показує на навмисне зараження населення і створення не дієздатною державу в умовах аресії...
 показать весь комментарий
 
 
....цікаво це що дійсно Зе і його радники вважають що коли закрили метрополітен то в такий спосіб як показано на фото буде менше заражень....якось сумнівно це і більше воно показує на навмисне зараження населення і створення не дієздатною державу в умовах аресії...
 показать весь комментарий
 
 
Ну що і слідувало очікувати... Карантин по-зебуїнськи. Де людям брати ті ж маски, якщо свинурчуки нєлоха їх всіх розпродали в Китай?
 показать весь комментарий
 
 
Дебил-народ обязательно должен собственной шкурой прочувствовать, что получается, когда во власть назначают откровенных *********, ишаку было понятно, что при закрытии метро, наверху наступит аппокалипсис, даже если бы они на каждую остановку поставили по полицейскому, который следил бы за тем, чтоб в маршрутку лезло не более 10 человек, работа этого полицейского закончилась бы на пятой минуте, на шестой он либо пытался бы применить оружие, либо уже валялся бы в мусорном баке со своим оружием в дупе..... Но этого мало, надо чтоб каждая тупая бл#дь голосовавшая за этих зеленых дилетантов вытащила плоскогубцами золотой зуб из собственной пасти, продала его и купила полторы буханки хлеба и банку тушенки,и этим поужинала, позавтракала и пообедала сразу, надо чтобы она полезла в свой шкаф , перекопала застиранное постельное бельё пахнущее ее прабабушкой ,нашла там 300 баксов отложенные на похороны и прожрала их каждый ******* озязан лично, из своего кармана оплатить свою тупость......
Это все только начало, период активного инфицирования граждан, 3,14здец придет через пару недель, к концу инкубационного срока, хорошо что весной, теплеет.... Как там это говорится вова? Нужно просто перестать болеть???
 показать весь комментарий
 
 
А какой был выбор у народа на выборах? Никто ведь не создал альтернативу клептократическим олигархическим проектам .Почему не объединились волонтеры ,ветераны и т.д. и не создали альтернативу для \народа? Поливать грязью и поносить собственный народ легко ,а вот создавать альтернативные идеологические структуры ,как альтернативу олигархической клептократии, что слабо? А NIXON разве не часть так поносимого им народа? Сами себя ругаете,в той или иной степени.Вот на замечание Гончаренко о работе метро Шмыгаль отметил ,что во Франции и в Испании работает метро и ,якобы,там много больных,но ему не пришло в голову,что если бы там еще и закрыли метро, то было бы еще больше больных.Вот такой уровень премьер-министра сравнимый с интеллектуальным уровнем боксера Клычко,когда Клычко избрали мэром,почему -то почти никто не обзывал киевлян дебилами,кстати.
 показать весь комментарий
 
 
Альтернатива была, очень хорошо ******* дерьмом и посыпаная пухом из подушек, но была, так уж сделана в нашей стране политика, что альтернативу клептократическому олигархическому проэкту может создать только другой клептократический олигархический проэкт. Пока что уровень развития гражданского общества у нас таков, что альтернатива не может быть ничьей, любую поскобли, и там обязательно обнаружится хозяин олигарх..... Не знаю чей там навальный, я так понимаю параллельный проект ФСБ, но внешняя картиночка выглядит очень симпатично, финансируется только пожертвованиями, управляется людьми на местах, у нас даже близко ничего подобного нет, на мой взгляд, украинская гражданская альтернатива должна выглядеть именно так, быть публичной, прозрачной с открытым любому желающему финансированием. Но думается мне, что как только дело дойдет до реального получения такой структурой реальной власти,. она сразу начнет обрастать разного рода приспособленцами, которые перекрашиваются из зеленого в белоголубой потом в бордовый и бело красный за одну секунду, так что сразу должен быть предусмотрен механизм выкидывания их пинком под зад с инициацией этого не полит силой ,а самим обществом. Но это все демагогия, так должно быть, но так не будет в нашей стране в ближайшие 50 лет точно. Я же говорил об реалиях, пациент пришедший в больницу для операции на жизненно важных органах выбрал не взяточника хирурга, зато с дипломами мирового уровня и сотнями успешно проведенных операций, а сантехника, ********, но зато с самокатом и мнимо честного (на самом деле ворюга похлеще того седого доктора) теперь избиратель сантехника при смерти, но виноват в этом только он сам! Никто больше.

Когда пожар в доме, нужны пожарные, такие какие есть, пусть вороватые, и из тушимой квартиры ложки серебрянные по карманам рассовывают, ОНИ УМЕЮТ ТУШИТЬ ПОЖАР, это на данный момент главное, вывернуть у них карманы и набить морду за с3,14зженные ложки можно потом, при ремонте хаты, уже потушенной, пока горит надо тушить а не играть хером на рояле. Как-то так.
 показать весь комментарий
 
 
Я житель Харкова. Без метро - колапс. Я абсолютний неприхильник Зе і з вашим ставленням до них цілком згідний, але боюсь, за попередню владу навряд чи було б набагато краще. Щоб не закривати метро, звичайно, треба величезну кількість маск щодня! Це на кожній станції роздавати, які потім, вийшовши, слід викидати. Як можна у віддалений спосіб вести будівництво?! на ПК?!
 показать весь комментарий
 
Все складывается очень удачно. Нормальным людям сразу было понятно, что закрытием метро, зеленая власть создаст лишь хаос и невообразимую толкучку в наземном транспорте, поэтому морально нормальные люди были готовы к этому. Своими действиями зеленая власть доводит до белого каления только зебобиков. Значит, падение рейтинга Зели покатится вниз еще быстрее. Зебобики должны страдать, иначе до них не дойдет, что нельзя выбирать главой государства тупого клоуна.
 показать весь комментарий
 
 
ну что Вы, наш клоун с таким понтом себя любимого пиарил, выпучив глаза, устроив шоу - не ходите, не ездите, сидите дома...
 показать весь комментарий
 
Соя шпарить по темникам Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок - Цензор.НЕТ 5516 Епідіміологі млять Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок - Цензор.НЕТ 4989
 показать весь комментарий
 
 
я так понял это по 10 человек в масках?
власть не извлекла урок из санжар. где было поведение не пуганной толпы
 показать весь комментарий
 
 
щось в Україні замало хворих поки,

треба їх швиденько збільшити
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю, Зеленский стоит и лично контролирует, чтоб было по 10 человек и в масках.
 показать весь комментарий
 
 
добре, якщо він взагалі розуміє, що відбувається.
 показать весь комментарий
 
 
Гадаю, цей "карантин" протримається з тиждень, не більше. А потім почнуться масові заворушення.
 показать весь комментарий
 
 
В Одессе мало людей на улицах. Машин тоже не очень много. Но люди все без масок. Открыты кавьярни, банки, магазины продуктов, даже ломбард видела открыты двери Но такого абзаца и столпотворения нет. Киевляне, берегите себя. Не шастайте по улицам без необходимости. В столице находится цвет нации. Нам нельзя заболеть на радость кацапне. Что вы творите?
 показать весь комментарий
 
 
цвіт нації давно пересилився в передмістя Києва. В Києві більше провінціали, які дуже гордяться, що вони в столиці і гордо називають передмістя Києва селом
а щодо масок - так їх скупили та вивезли. А зараз кажуть - вдягайте маски.
 показать весь комментарий
 
 
не чув такого.
Київський міський шовінізм - стара і смішна історія, колишні провінціали тепер гордяться , що вони кієвлянє. наче місце проживання додає щось позитивне.
 показать весь комментарий
 
Реальність - вона така, зовсім не слухається маразматичних вказівок та понтів типу "даю вам двацать чітирі часа на ісполнєніє"...
 показать весь комментарий
 
 
Заїжджав на СТО. Класний автомеханік, сирієць, пожартував "я вночі буду таксувати". Колеги накинулися на нього "завтра тебе не пустимо в бокс!". Він сказав "а я буду таксувати у військовій масці. Такій як слон. Забув як називається".
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, даже последний даун в курсе что от скопления людей будет только хуже, а у нас там сидят не такие уже и дауны. Видимо это целенаправленно, устроить тут вымирание по указу из кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Зелекторат все равно ничему не учится. После клоуна выберут шофера или повара или вообще певичку. Селяви.
 показать весь комментарий
 
 
команда зєлєбариг заробляє на коронавірусі...Радуцький продав 990 тон масок, створивши штучний дефіцит, - це таке "піклування" про українців цих зєлєублюдків
 показать весь комментарий
 
 
Будь то один я, в начале выборов, заметил что радуцкий гнида первосортная. Наивные украинцы...
 показать весь комментарий
 
Покращення. Яка різниця короновіру де кусатися в местро, чи автобусі. То виходить то не продумано, чи піар!
 показать весь комментарий
 
Вот что бывает когда всяких ********* президентами выбирают
 показать весь комментарий
 
 


Чудо-ВаЩе@compdemon 1 ч

Самий ******** - в наземному транспорті дуже ****** вентиляція.
Навіть в автобусах. Більшість навіть ******** ЛАЗів розраховані на роботу з кондиціонуванням і примусовою вентиляцією, віконця там мікроскопічні і відкриваються на щілину. А на кондиціонерах і вентиляторах зекономили...
 показать весь комментарий
 
 
У наших чинуш коронажопус головного мозга и уже давно. (Это специфическая болезнь, при которой серое вещество мозга замещается жировой тканью из ягодиц, на снимках в форме короны).
 показать весь комментарий
 
 
73% из этих сплющенных пассажиров радостно избрали свое будущее, которое уже стало настоящим и будущим наших детей.
 показать весь комментарий
 
 
Вірусу пофігу відсотки і політичні уподобання. Мідним тазом накриються в першу чергу "активісти", що вважають себе понад масами і шорхаються скрізь. Тож, здоров'ячка Вам...
 показать весь комментарий
 
Для украинцев страшен не короновирус, а Зеленский 🤔
 показать весь комментарий
 
 
Сорок лет водил Янелох один строк гоев по карантину,пока земля полностью неочистилась для бохоизбранных ....
 показать весь комментарий
 
ТАК ЩЕ ГІРШЕ!!!
КРАЩЕ ХАЙ МЕТРО ХОДИТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Що може заставити хохла "какая разніца" стрибнути з моста ??? Тільки табличка написана великими, червоними літерами : АСHTUNG- тут стрибати заборонено !!!
 показать весь комментарий
 
У нас в Харкові теж повний піпець твориться, я не знаю як буду додому їхати ввечері з роботи. Люди злі дуже. Метро їздили пів-міста на роботу.
 показать весь комментарий
 
 
Люди постановили на время вируса не работать. Ты что стахановец закон не уважаешь?

https://youtu.be/ptxMnFuTyZw

Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок - Цензор.НЕТ 6893
 показать весь комментарий
 
Не в масть. В оригинале были мягкие булочки. Пирожные сволочь Вольтер от себя придумал. Во Франции прессовали пекарни печь социальный хлеб. По низкой цене. Смысл фразы. Если закончился, по вашей вине, дешевый хлеб, продавайте за дёшево булочки. Фраза Вольтера - пример чёрного пиара.
 показать весь комментарий
 
Нада закупать ЕШАКОВ для осуществления перевозок населения городов!
 показать весь комментарий
 
Барыгоскот тешит себя мыслью, что их пастух такого не допустил бы...)
 показать весь комментарий
 
 
..а все в курсе, что тебя ..баран ..уже ничего не пугает! Что может испугать зелёных идиотов? Наличие мозгов определяет степень сознания. А у тебя ..баран... с этим никогда проблем не было. Родился бараном, им и сдохнешь!!!
 показать весь комментарий
 
 
А мозгов не хватило чтоб предположить подобное. Наоборот надо увеличивать доступность транспорта чтоб уменьшить давку и как следствие распространения заразы
 показать весь комментарий
 
 
Ничего удивительного не увидел. Обычное утро в Днепре в спальном районе. Очередь на маршрутку и ехать как скот. У нас местные дебилы давно голосуют за владельцев маршруток, которые убивают общественный транспорт. У нас люди кайфуют от таких условий жизни. И всячески препядствуют когда им их пытаються улучшить. Был нормальный президент и премьер - убрали, который создал им это. Зато теперь можно жаловаться на жизнь. Тема для разговоров есть
 показать весь комментарий
 
 
Юрий Журинский f52f30d5 ага нормальный был прЭзидент Порох -есть около 500 аппаратов искусственного дыхания на страну. ,,Насоздавали,,
 показать весь комментарий
 
Добрий день. Питання транспорту - Київ. Сьогодні вранці була прямоефірна радіопередача, стосовно і закриття метро. Мені вдалось додзвонитись на прямий ефір. Висловила свою пропозицію, кажу - метро навпаки має працювати в першу чергу, ЧОМУ - та тому , що тут най краще можна організувати поток людей. Поліція в мерто (на вході) вже є - пропускна система - є. Пропускати з інтервалом 2 метри (чергу), перевірити маски (які мають бути скрізь в продажу)...і т.п. Попросила, щоб пропозицію передали владі. Це ж елементарно і зрозуміло, не було б такого колапсу. Бережіть себе, МОЇ КИЯНИ !!!
 показать весь комментарий
 
 
вы очень умный как и я , тоже так думаю, а вот там, наверху, стоит тупой и удивляется, откуда же такие очереди, ну почему...
даже Кернес сказал : нет! потом сдался на милость тупизму. эта ситуация четко показала еще раз - какое оно тупое зеленое
 показать весь комментарий
 
На фотках, счастливые зелебобики, которые зробили їх разом....
 показать весь комментарий
 
 
за обязательные маски в транспорте только киевский Виталик -педалик придумал ( чего с него взять после ударов по тыкве в молодые годы)
 показать весь комментарий
 
Ну, що ж - нехай щастить, як то кажуть...
А так виглядає Варшава. З метро.
https://www.facebook.com/painterok/videos/3278748555487895/
Правда, у Польщі зупинено все пасажирське авіа- та залізничне сполучення...
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх