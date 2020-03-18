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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

В первый день прекращения работы столичного метро на остановках общественного транспорта образовались очереди людей, которые не помещаются в переполненные автобусы и маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, реалии серьезно отличаются от кабинетных разговоров чиновников о различных запретах. Например, так происходит проезд в общественном транспорте - без масок и ограничений по количеству пассажиров", - говорится в комментарии "Киева Оперативного" к опубликованным фото.

При этом, как отмечается, в большинстве случаев люди говорят, что готовы не нарушать правил, только если бы создали такие условия (выдал маски, увеличил количество наземного транспорта и т.д.), а не просто начали запрещать.

Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 01
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 02
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 03
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 04
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 05

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Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 06
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 07
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Фото - Транспорт Києва/FB 

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Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.

Источник: https://censor.net.ua/n3182334
 
 
 Топ комментарии
 
Зробили навпаки амаргедон..
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Вагонах метро в час пик, последние пару дней была плотность людей в 10 раз меньше, чем в этих маршрутках, меро стабильно проветтривается и дизенфицируется.

Ну 73% мрази, расскажите почему метро опаснее во этого зеленого колапса?
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Потому что идиотов нельзя ставить во главе страны. Вам известно, чтобы где либо кроме нашей страны из-за коронавируса закрыли метро?
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Я смотрю, Зеленский стоит и лично контролирует, чтоб было по 10 человек и в масках.
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Гадаю, цей "карантин" протримається з тиждень, не більше. А потім почнуться масові заворушення.
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В Одессе мало людей на улицах. Машин тоже не очень много. Но люди все без масок. Открыты кавьярни, банки, магазины продуктов, даже ломбард видела открыты двери Но такого абзаца и столпотворения нет. Киевляне, берегите себя. Не шастайте по улицам без необходимости. В столице находится цвет нации. Нам нельзя заболеть на радость кацапне. Что вы творите?
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Реальність - вона така, зовсім не слухається маразматичних вказівок та понтів типу "даю вам двацать чітирі часа на ісполнєніє"...
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Заїжджав на СТО. Класний автомеханік, сирієць, пожартував "я вночі буду таксувати". Колеги накинулися на нього "завтра тебе не пустимо в бокс!". Він сказав "а я буду таксувати у військовій масці. Такій як слон. Забув як називається".
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Да уж, даже последний даун в курсе что от скопления людей будет только хуже, а у нас там сидят не такие уже и дауны. Видимо это целенаправленно, устроить тут вымирание по указу из кремля.
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Зелекторат все равно ничему не учится. После клоуна выберут шофера или повара или вообще певичку. Селяви.
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