 Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, реалии серьезно отличаются от кабинетных разговоров чиновников о различных запретах. Например, так происходит проезд в общественном транспорте - без масок и ограничений по количеству пассажиров", - говорится в комментарии "Киева Оперативного" к опубликованным фото.

При этом, как отмечается, в большинстве случаев люди говорят, что готовы не нарушать правил, только если бы создали такие условия (выдал маски, увеличил количество наземного транспорта и т.д.), а не просто начали запрещать.











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Фото - Транспорт Києва/FB

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Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.