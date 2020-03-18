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 Общество, Здоровье
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 На 18 марта в Украине подтверждены 14 случаев COVID-19, два из них - летальные, за сутки поступило 41 подозрение, - Минздрав

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Об этом сообщает Минздрав в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

На протяжении 17 марта в Центр поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14 Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1 Черновицкая 1).

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182332
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленый дебил окончательно добил Киев, Харьков и Днепр! Закрытие метро привело к переполненным маршруткам , трамваям и автобусам. Завтра количество зараженных в этих городах вырастет в сотни раз. Все смерти на Судьбах Зеленского и тех, кто за него голосовал.
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
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Правительство приложит все усилия для их увеличения.
Первое - закрыв метро.
Сейчас думают над следующим шагом
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В Украине очень мало тестов, потому что зебиловласть не позаботилась заранее о их закупке
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Правительство приложит все усилия для их увеличения.
Первое - закрыв метро.
Сейчас думают над следующим шагом
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А вот Порошенко сбежал со своей виллы в Испании от короновируса. Он под обсервацией?
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Лол, зебильные боты к каждой новости приплетают Порошенко. Уже год прошел, а ватные чмошники все никак не уймутся. Никак не доходит до них, что теперь за все отвечает Зеленский.
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Они сейчас задействовали всю свою зе-ботоферму на максимум, потому что рейтинг бубочки летит в тартарары
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Зеленый дебил окончательно добил Киев, Харьков и Днепр! Закрытие метро привело к переполненным маршруткам , трамваям и автобусам. Завтра количество зараженных в этих городах вырастет в сотни раз. Все смерти на Судьбах Зеленского и тех, кто за него голосовал.
Возможно в этом и был план - освободить эти города для пейсатых соплеменников.?
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В магазинах теж повно людей,бо ********* позакривали базари.
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На открытом воздухе возможность заражения минимальна.
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14 на подозрении в Киеве. В городе дефакто 7млн человек, метро закрыто, в транспорте дикая давка, остановки забиты, борта с красной зоны садятся в Борисполе без какого либо карантина!

Давай-те расскажите, что зеленые мрази специально не создают идеальные условия для распространения заразы
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Да уж...из 14 зараженных 2 умерло..
Смертность 14 процентов...Украина при зеленом стаде впереди планеты всей..
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В Украине очень мало тестов, потому что зебиловласть не позаботилась заранее о их закупке
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Зебілам тести не потрібні їх вірус не бере.
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Не переживайте. Завтра их будет 214 потом, 500 и т.д. Будет расти в геометрической прогрессии. Слава зеленскому
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