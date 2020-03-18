 На 18 марта в Украине подтверждены 14 случаев COVID-19, два из них - летальные, за сутки поступило 41 подозрение, - Минздрав

Об этом сообщает Минздрав в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

На протяжении 17 марта в Центр поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14 Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1 Черновицкая 1).

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом: подписание контрактов начнется в течение 48 часов