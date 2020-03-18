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Все про:Днепр_город (2965) карантин (447) Филатов (404)

 Филатов заявил о создании онлайн-платформы для доставки продуктов пожилым людям в Днепре

В Днепре создают онлайн-платформу, которая позволит активистам разных организаций развозить продукты людям пожилого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом городской голова Борис Филатов написал на своей страничке в Facebook.

"Вне зависимости от партийных и политических предпочтений, я обещаю каждому, что готов включать всех в эту борьбу. В условиях развала центральной власти, которая не дала местным громадам на борьбу с эпидемией ни копейки, а, наоборот, нас ограбила - мы принимаем любую помощь", - написал мэр Днепра.

Борис Филатов также добавил, что открыт к сотрудничеству со всеми, кто готов помочь в противодействии эпидемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов призвал предпринимателей Днепра с пониманием отнестись к расширению мер безопасности в связи с коронавирусом

Напомним, ранее Филатов сообщил, что в Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3182326
 
 
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Ну что, зелебобы, "аби не Порох", "гiрше не буде" ?
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Зеля ещё только начал резвиться. Впереди такие события, что горбачёвская "перестройка" лёгким шоу покажется. Если эту зелёную плесень не остановить, конечно.
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Куда подевались все любители Квартала-95 с цензора ?
Неужели их всех в унитаз смыло ?
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Если в Украине ещё остались патриоты, хотелось бы надеяться что в случае если границу Украины пересечёт хоть один БТР ВС РФ, вся зелёная банда будет немедленно нейтрализована. Любым методом.
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Твари зелупоные, когда вы уже висеть будете.
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